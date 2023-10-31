По главной площади Харькова ветераны гоняли на необычном авто (сюжет)

День автомобилиста отмечали в Украине в воскресенье, 29 октября. В Харькове на площади Свободы собирались автоспортсмены старшего поколения (60+). В ходе мероприятия организаторы объявили об основании клуба ветеранов автоспорта.

День автомобилиста на главной площади Харькова отметили несмотря на войну, хотя и без пафоса и размаха, передает автор YouTube–канала “BardachokTV” Александр Трепетин.

По его словам, мероприятие в целях безопасности широко не анонсировали — информация о нем прошла строго внутри автоспортивного сообщества.

“Все, кто проходил по площади Свободы в районе полудня, с интересом рассматривали представленную технику — спортивные машины из различных дисциплин автоспорта. А ветераны автоспорта, все это видевшие не раз, не упустили возможности пообщаться. Уж очень редко получается встретиться столь представительной компании”, — рассказал Трепетин.

Организаторы слета Николай Чмых и Валентин Мартышко объявили главную цель мероприятия — основание клуба ветеранов автоспорта. Его задача — сохранение истории украинского автоспорта и передача опыта следующим поколениям спортсменов.

Также ветераны вспомнили спортивную молодость и прокатились на необычном автомобиле, к задним колесам которого прикреплены тележки. Благодаря их конструкции можно регулировать сцепление с асфальтом, что актуально при движении по скользкому покрытию.