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По главной площади Харькова ветераны гоняли на необычном авто (сюжет)

Репортаж 23:38   31.10.2023
Александр Трепетин
Елена Нагорная
По главной площади Харькова ветераны гоняли на необычном авто (сюжет)

День автомобилиста отмечали в Украине в воскресенье, 29 октября. В Харькове на площади Свободы собирались автоспортсмены старшего поколения (60+). В ходе мероприятия организаторы объявили об основании клуба ветеранов автоспорта.

День автомобилиста на главной площади Харькова отметили несмотря на войну, хотя и без пафоса и размаха, передает автор YouTube–канала “BardachokTV” Александр Трепетин.

По его словам, мероприятие в целях безопасности широко не анонсировали — информация о нем прошла строго внутри автоспортивного сообщества.

“Все, кто проходил по площади Свободы в районе полудня, с интересом рассматривали представленную технику — спортивные машины из различных дисциплин автоспорта. А ветераны автоспорта, все это видевшие не раз, не упустили возможности пообщаться. Уж очень редко получается встретиться столь представительной компании”, — рассказал Трепетин.

Организаторы слета Николай Чмых и Валентин Мартышко объявили главную цель мероприятия — основание клуба ветеранов автоспорта. Его задача — сохранение истории украинского автоспорта и передача опыта следующим поколениям спортсменов.

Также ветераны вспомнили спортивную молодость и прокатились на необычном автомобиле, к задним колесам которого прикреплены тележки. Благодаря их конструкции можно регулировать сцепление с асфальтом, что актуально при движении по скользкому покрытию.

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Автор: Александр Трепетин, Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 23:38;

  • Корреспондент Александр Трепетин, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День автомобилиста отмечали в Украине в воскресенье, 29 октября. В Харькове на площади Свободы собирались автоспортсмены старшего поколения (60+). В ходе мероприятия организаторы объявили об основании клуба ветеранов автоспорта.".