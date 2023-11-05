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Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, по яких гатили війська РФ

Суспільство 08:38   05.11.2023
Олена Нагорна
Синєгубов назвав населені пункти Харківщини, по яких гатили війська РФ

Протягом доби окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп’янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп’янського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили близько десяти ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки“, – зазначив Синєгубов.

За його словами, з громад Куп’янського району, які перебувають під постійними обстрілами, з батьками евакуювали 182 дитини. Залишаються у населених пунктах 130 дітей.

Про поранених внаслідок обстрілів за добу на Харківщині не повідомляється.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 08:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп’янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп’янського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".