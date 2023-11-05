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Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, по которым били войска РФ

Общество 08:38   05.11.2023
Елена Нагорная
Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, по которым били войска РФ Фото: glavcom.ua

В течение суток оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали Волчанск и Бударки Чугуевского района, Купянск, Двуречную, Синьковку, Петропавловку и другие населенные пункты Купянского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За сутки наши защитники отбили около десяти вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки«, — отметил Синегубов.

По его словам, из громад Купянского района, находящихся под постоянными обстрелами, с родителями эвакуировали 182 ребенка. Остаются в населенных пунктах 130 детей.

О раненых в результате обстрелов за сутки на Харьковщине не сообщается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 08:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали Волчанск и Бударки Чугуевского района, Купянск, Двуречную, Синьковку, Петропавловку и другие населенные пункты Купянского района, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".