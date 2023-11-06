У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн

Підприємця, який 9 місяців незаконно користувався землею у Харкові, зобов’язали заплатити понад 350 тисяч гривень.

«Встановлено, що в Індустріальному районі по вулиці Косарєва розташована нежитлова будівля площею майже 25 кв. м, право власності на яку зареєстровано за фізичною особою-підприємцем. При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана будівля, не оформлене», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що підприємець з лютого по листопад 2020 року не сплачував орендну плату за користування землею.

Тож правоохоронців подали позов до суду про стягнення з підприємця коштів. Суд підтримав прокуратуру. Стягнені гроші мають поповнити місцевий бюджет.