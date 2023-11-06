У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн
Фото: Харківська обласна прокуратура
Підприємця, який 9 місяців незаконно користувався землею у Харкові, зобов’язали заплатити понад 350 тисяч гривень.
«Встановлено, що в Індустріальному районі по вулиці Косарєва розташована нежитлова будівля площею майже 25 кв. м, право власності на яку зареєстровано за фізичною особою-підприємцем. При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана будівля, не оформлене», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці зазначили, що підприємець з лютого по листопад 2020 року не сплачував орендну плату за користування землею.
Тож правоохоронців подали позов до суду про стягнення з підприємця коштів. Суд підтримав прокуратуру. Стягнені гроші мають поповнити місцевий бюджет.
Читайте також: У Харкові підприємство економило за рахунок мерії та поплатилося 0,5 млн грн
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аренда, земля, предприниматель, прокуратура, суд, флп, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 13:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємця, який 9 місяців незаконно користувався землею у Харкові, зобов’язали заплатити понад 350 тисяч гривень.".