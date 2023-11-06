Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн

Суспільство 13:29   06.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Підприємця, який 9 місяців незаконно користувався землею у Харкові, зобов’язали заплатити понад 350 тисяч гривень.

«Встановлено, що в Індустріальному районі по вулиці Косарєва розташована нежитлова будівля площею майже 25 кв. м, право власності на яку зареєстровано за фізичною особою-підприємцем. При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана будівля, не оформлене», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що підприємець з лютого по листопад 2020 року не сплачував орендну плату за користування землею.

Тож правоохоронців подали позов до суду про стягнення з підприємця коштів. Суд підтримав прокуратуру. Стягнені гроші мають поповнити місцевий бюджет.

Читайте також: У Харкові підприємство економило за рахунок мерії та поплатилося 0,5 млн грн

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики
Насосну станцію в деокупованому селі на Харківщині підключили до електрики
06.11.2023, 13:56
У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн
У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн
06.11.2023, 13:29
Вийшли на “тихе полювання”: гриби збирають навіть у Харкові (фото)
Вийшли на “тихе полювання”: гриби збирають навіть у Харкові (фото)
06.11.2023, 09:50
«На Куп’янський напрямок прибули 250 «вагнерівців» – дані ДПСУ
«На Куп’янський напрямок прибули 250 «вагнерівців» – дані ДПСУ
06.11.2023, 12:53
Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
05.11.2023, 19:39
Без ПДФО військових: які громади Харківщини втратять критичну частину бюджетів
Без ПДФО військових: які громади Харківщини втратять критичну частину бюджетів
06.11.2023, 10:33

Новини за темою:

14:45
У Харкові ТОВ рік не платило оренду за землю під бізнес-центром: подробиці
15:56
Фермер втратив 72 га землі на Харківщині через борги за оренду
11:58
ТОВ недоплатило до бюджету Харкова 400 тис. грн за землю: що вирішив суд
09:52
Сотні тисяч, що знайшли в коригувальниці у Харкові, суд віддав орендодавцю
14:53
У Харкові чоловік 4 роки не платив за оренду землі: має повернути 1,6 млн грн

Ви читали новину: «У Харкові ФОП не платив за оренду землі: його змусили повернути 350 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємця, який 9 місяців незаконно користувався землею у Харкові, зобов’язали заплатити понад 350 тисяч гривень.".