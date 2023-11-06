В Харькове ФЛП не платил за аренду земли: его заставили вернуть 350 тыс. грн
Предпринимателя, который 9 месяцев незаконно пользовался землей в Харькове, обязали заплатить более 350 тысяч гривен.
«Установлено, что в Индустриальном районе по улице Косарева расположено нежилое здание площадью почти 25 кв. м, право собственности на которое зарегистрировано за физическим лицом-предпринимателем. При этом право собственности или пользования земельным участком, на котором находится указанное здание, не оформлено», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители отметили, что предприниматель с февраля по ноябрь 2020 не платил арендную плату за пользование землей.
Поэтому правоохранители подали иск в суд о взыскании с предпринимателя средств. Суд поддержал прокуратуру. Взысканные деньги должны пополнить местный бюджет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, земля, предприниматель, прокуратура, суд, флп, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предпринимателя, который 9 месяцев незаконно пользовался землей в Харькове, обязали заплатить более 350 тысяч гривен.".