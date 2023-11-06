Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

В Харькове ФЛП не платил за аренду земли: его заставили вернуть 350 тыс. грн

Общество 13:29   06.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове ФЛП не платил за аренду земли: его заставили вернуть 350 тыс. грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Предпринимателя, который 9 месяцев незаконно пользовался землей в Харькове, обязали заплатить более 350 тысяч гривен.

«Установлено, что в Индустриальном районе по улице Косарева расположено нежилое здание площадью почти 25 кв. м, право собственности на которое зарегистрировано за физическим лицом-предпринимателем. При этом право собственности или пользования земельным участком, на котором находится указанное здание, не оформлено», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители отметили, что предприниматель с февраля по ноябрь 2020 не платил арендную плату за пользование землей.

Поэтому правоохранители подали иск в суд о взыскании с предпринимателя средств. Суд поддержал прокуратуру. Взысканные деньги должны пополнить местный бюджет.

Читайте также: В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и ситуация на фронте
06.11.2023, 12:58
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
05.11.2023, 19:39
В городе на Харьковщине отключили отопление
В городе на Харьковщине отключили отопление
06.11.2023, 07:57
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
06.11.2023, 11:45
«На Купянское направление прибыли 250 «вагнеровцев» – данные ГПСУ
«На Купянское направление прибыли 250 «вагнеровцев» – данные ГПСУ
06.11.2023, 12:53
Насосную станцию в селе на Харьковщине подключили к электричеству
Насосную станцию в селе на Харьковщине подключили к электричеству
06.11.2023, 13:56

Новости по теме:

14:45
В Харькове ООО год не платило аренду за землю под бизнес-центром: подробности
15:56
Фермер потерял 72 га земли на Харьковщине из-за долгов по аренде
11:58
ООО недоплатило в бюджет Харькова 400 тыс. грн за землю: что решил суд
09:52
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
14:53
В Харькове мужчина 4 года не платил за аренду земли: должен вернуть 1,6 млн

Вы читали новость: «В Харькове ФЛП не платил за аренду земли: его заставили вернуть 350 тыс. грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предпринимателя, который 9 месяцев незаконно пользовался землей в Харькове, обязали заплатить более 350 тысяч гривен.".