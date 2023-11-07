На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок
Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Зокрема обговорювали ситуацію на фронті.
«Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні. Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи», – повідомив Володимир Зеленський.
Також, голова держави зазначив, що отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.
«На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими», – додав Зеленський.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Зеленський, Купянское, направление, президент, селектор;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Зокрема обговорювали ситуацію на фронті.".