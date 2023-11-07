Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок

Суспільство 13:17   07.11.2023
Вікторія Яковенко
На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Зокрема обговорювали ситуацію на фронті.

«Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні. Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи», – повідомив Володимир Зеленський.

Також, голова держави зазначив, що отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

«На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими», – додав Зеленський.

Читайте також: «Люди не хочуть втрачати майно». На «гарячій» Куп’янщині залишаються 100 дітей

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку
Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку
07.11.2023, 14:39
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
07.11.2023, 14:22
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
07.11.2023, 13:37
На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок
На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок
07.11.2023, 13:17
«Велика Росія, Богом поцілована» – екскандидат у мери Харкова отримав підозру
«Велика Росія, Богом поцілована» – екскандидат у мери Харкова отримав підозру
07.11.2023, 12:47
Синєгубов повідомив, як на Харківщині готуються до можливих зимових атак РФ
Синєгубов повідомив, як на Харківщині готуються до можливих зимових атак РФ
07.11.2023, 12:26

Новини за темою:

11:40
Нардепка порівняла заяву Зеленського про вибори з фільмом “Люди в чорному”
11:33
Зеленський заявив, що тематику виборів у суспільство в Україні “вкидають”
11:42
Навіть якщо ми сильні, це не означає, що хочемо воювати все життя – Зеленський
21:28
«Росія хотіла Харків». Зеленський сказав, що місто є і завжди буде вільним
20:43
Упевнений у вас, як і 24 лютого, – Зеленський захисникам Куп’янщини (відео)

Ви читали новину: «На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 13:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Зокрема обговорювали ситуацію на фронті.".