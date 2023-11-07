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На селекторе у Зеленского говорили о Купянском направлении

Общество 13:17   07.11.2023
Виктория Яковенко
На селекторе у Зеленского говорили о Купянском направлении Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. В частности, обсуждали ситуацию на фронте.

«Сводки с фронта: боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге. Заслушали данные разведки по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах», — сообщил Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

«На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме», — добавил Зеленский.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. В частности, обсуждали ситуацию на фронте.".