На селекторе у Зеленского говорили о Купянском направлении
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. В частности, обсуждали ситуацию на фронте.
«Сводки с фронта: боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге. Заслушали данные разведки по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах», — сообщил Владимир Зеленский.
Также глава государства отметил, что получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.
«На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме», — добавил Зеленский.
Читайте также: «Люди не хотят терять имущество». На «горячей» Купянщине остаются 100 детей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Зеленский, Купянское, направление, президент, селектор;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На селекторе у Зеленского говорили о Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. В частности, обсуждали ситуацию на фронте.".