«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон
Мовний скандал, який розпочала одіозна мовознавиця Ірина Фаріон, прокоментував і воїн 22-го окремого мотопіхотного батальйону – старший солдат Руслан Зубарєв (позивний «Хижак»), який отримав «Золотий Хрест» від Валерія Залужного за успішний бій із 12 окупантами.
На запитання підписників: «Що можеш сказати про ситуацію з Фаріон?», воїн відреагував так: «Я думаю вона збожеволіла».
«Мені більше цікаво на якому етапі мого життя мене виженуть із країни за те, що я російськомовний Українець? Тому що таке враження, що все до цього йде, у найближчому майбутньому людям не буде важливо, чи воював ти десь, чи вдома сидів, не говориш українською = живи десь закордоном», – написав «Хижак» у Telegram.
Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. Цей вислів Фаріон викликав обурення як у соцмережах, так і серед офіційних осіб. Зокрема на нього відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, нагадавши про заборону дискримінації за різними ознаками в Україні. Колишній голова “Нацкорпусу” з Харківщини Максим Жорін “послав” Фаріон за мовну провокацію.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воин, Залужный, скандал, фарион, Харків, хищник, языковой;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мовний скандал, який розпочала одіозна мовознавиця Ірина Фаріон, прокоментував і воїн 22-го окремого мотопіхотного батальйону – старший солдат Руслан Зубарєв (позивний «Хижак»), який отримав «Золотий Хрест» від Валерія Залужного за успішний бій із 12 окупантами.".