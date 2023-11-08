Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон

Суспільство 13:23   08.11.2023
Вікторія Яковенко
«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон

Мовний скандал, який розпочала одіозна мовознавиця Ірина Фаріон, прокоментував і воїн 22-го окремого мотопіхотного батальйону – старший солдат Руслан Зубарєв (позивний «Хижак»), який отримав «Золотий Хрест» від Валерія Залужного за успішний бій із 12 окупантами.

На запитання підписників: «Що можеш сказати про ситуацію з Фаріон?», воїн відреагував так: «Я думаю вона збожеволіла».

«Мені більше цікаво на якому етапі мого життя мене виженуть із країни за те, що я російськомовний Українець? Тому що таке враження, що все до цього йде, у найближчому майбутньому людям не буде важливо, чи воював ти десь, чи вдома сидів, не говориш українською = живи десь закордоном», – написав «Хижак» у Telegram.

01

Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. Цей вислів Фаріон викликав обурення як у соцмережах, так і серед офіційних осіб. Зокрема на нього відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, нагадавши про заборону дискримінації за різними ознаками в Україні. Колишній голова “Нацкорпусу” з Харківщини Максим Жорін “послав” Фаріон за мовну провокацію.

Читайте також: “Жорін, погавкай ще” – Фаріон образила заступника комбрига 3-ї штурмової

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон
«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон
08.11.2023, 13:23
Перший заступник Синєгубова Скакун дізнався про звільнення з преси – дослівно
Перший заступник Синєгубова Скакун дізнався про звільнення з преси – дослівно
08.11.2023, 13:05
З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили
З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили
08.11.2023, 13:06
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію
08.11.2023, 08:20
«Як у в’язниці». Підопічні інтернату з Харківщини звернулись до омбудсмена
«Як у в’язниці». Підопічні інтернату з Харківщини звернулись до омбудсмена
08.11.2023, 12:23
У мерії Ізюма відповіли Фаріон про українську мову
У мерії Ізюма відповіли Фаріон про українську мову
08.11.2023, 09:53

Новини за темою:

19:23
«Не можемо пройти повз». Воїн врятував собаку й передав харківським волонтерам
12:45
Скандал з воїном у Харківській МСЕК. Зачитували закон – версія голови комісії
08:01
“Нащо ти залишав ногу” – воїн, поранений у Харкові, вимагає звільнень у МСЕК
16:20
Українських вояків доведеться роками відновлювати від психологічних травм
21:43
Бійці ЗСУ можуть загинути на передовій від неякісних китайських турнікетів

Ви читали новину: ««Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мовний скандал, який розпочала одіозна мовознавиця Ірина Фаріон, прокоментував і воїн 22-го окремого мотопіхотного батальйону – старший солдат Руслан Зубарєв (позивний «Хижак»), який отримав «Золотий Хрест» від Валерія Залужного за успішний бій із 12 окупантами.".