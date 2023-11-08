«Думаю вона збожеволіла» – воїн з Харкова також висловився про Фаріон

Мовний скандал, який розпочала одіозна мовознавиця Ірина Фаріон, прокоментував і воїн 22-го окремого мотопіхотного батальйону – старший солдат Руслан Зубарєв (позивний «Хижак»), який отримав «Золотий Хрест» від Валерія Залужного за успішний бій із 12 окупантами.

На запитання підписників: «Що можеш сказати про ситуацію з Фаріон?», воїн відреагував так: «Я думаю вона збожеволіла».

«Мені більше цікаво на якому етапі мого життя мене виженуть із країни за те, що я російськомовний Українець? Тому що таке враження, що все до цього йде, у найближчому майбутньому людям не буде важливо, чи воював ти десь, чи вдома сидів, не говориш українською = живи десь закордоном», – написав «Хижак» у Telegram.

Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. Цей вислів Фаріон викликав обурення як у соцмережах, так і серед офіційних осіб. Зокрема на нього відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, нагадавши про заборону дискримінації за різними ознаками в Україні. Колишній голова “Нацкорпусу” з Харківщини Максим Жорін “послав” Фаріон за мовну провокацію.