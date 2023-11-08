«Думаю она сошла с ума» — воин из Харькова также высказался о Фарион

Языковой скандал, который начала одиозная языковед Ирина Фарион, прокомментировал и воин 22-го отдельного мотопехотного батальона – старший солдат Руслан Зубарев (позывной «Хищник»), получивший «Золотой Крест» от Валерия Залужного за успешный бой с 12 оккупантами.

На вопрос подписчиков: «Что можешь сказать о ситуации с Фарион?», воин отреагировал так: «Я думаю она сошла с ума».

«Мне больше интересно на каком этапе моей жизни меня выгонят из страны за то, что я русскоязычный Украинец? Потому что такое впечатление, что все к этому идет, в ближайшем будущем людям не будет важно, воевал ты где-то или дома сидел, не говоришь по-украински = живи где-то заграницей», — написал «Хижак» в Telegram.

Ранее в сети распространился эпизод интервью Ирины Фарион, которую она дала Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардепка заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады, говорящих на русском языке. Это выражение Фарион вызвало негодование как в соцсетях, так и среди официальных лиц. В частности, на него отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, напомнив о запрете дискриминации по разным признакам в Украине. А бывший глава «Нацкорпуса» Харьковщины Максим Жорин «послал» Фарион за языковую провокацию.