«Думаю она сошла с ума» — воин из Харькова также высказался о Фарион
Языковой скандал, который начала одиозная языковед Ирина Фарион, прокомментировал и воин 22-го отдельного мотопехотного батальона – старший солдат Руслан Зубарев (позывной «Хищник»), получивший «Золотой Крест» от Валерия Залужного за успешный бой с 12 оккупантами.
На вопрос подписчиков: «Что можешь сказать о ситуации с Фарион?», воин отреагировал так: «Я думаю она сошла с ума».
«Мне больше интересно на каком этапе моей жизни меня выгонят из страны за то, что я русскоязычный Украинец? Потому что такое впечатление, что все к этому идет, в ближайшем будущем людям не будет важно, воевал ты где-то или дома сидел, не говоришь по-украински = живи где-то заграницей», — написал «Хижак» в Telegram.
Ранее в сети распространился эпизод интервью Ирины Фарион, которую она дала Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардепка заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады, говорящих на русском языке. Это выражение Фарион вызвало негодование как в соцсетях, так и среди официальных лиц. В частности, на него отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, напомнив о запрете дискриминации по разным признакам в Украине. А бывший глава «Нацкорпуса» Харьковщины Максим Жорин «послал» Фарион за языковую провокацию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воин, Залужный, скандал, фарион, Харьков, хищник, языковой;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Языковой скандал, который начала одиозная языковед Ирина Фарион, прокомментировал и воин 22-го отдельного мотопехотного батальона – старший солдат Руслан Зубарев (позывной «Хищник»), получивший «Золотой Крест» от Валерия Залужного за успешный бой с 12 оккупантами.".