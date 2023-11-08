Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

«Думаю она сошла с ума» — воин из Харькова также высказался о Фарион

Общество 13:23   08.11.2023
Виктория Яковенко
«Думаю она сошла с ума» — воин из Харькова также высказался о Фарион

Языковой скандал, который начала одиозная языковед Ирина Фарион, прокомментировал и воин 22-го отдельного мотопехотного батальона – старший солдат Руслан Зубарев (позывной «Хищник»), получивший «Золотой Крест» от Валерия Залужного за успешный бой с 12 оккупантами.

На вопрос подписчиков: «Что можешь сказать о ситуации с Фарион?», воин отреагировал так: «Я думаю она сошла с ума».

«Мне больше интересно на каком этапе моей жизни меня выгонят из страны за то, что я русскоязычный Украинец? Потому что такое впечатление, что все к этому идет, в ближайшем будущем людям не будет важно, воевал ты где-то или дома сидел, не говоришь по-украински = живи где-то заграницей», — написал «Хижак» в Telegram.

01

Ранее в сети распространился эпизод интервью Ирины Фарион, которую она дала Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардепка заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады, говорящих на русском языке. Это выражение Фарион вызвало негодование как в соцсетях, так и среди официальных лиц. В частности, на него отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, напомнив о запрете дискриминации по разным признакам в Украине. А бывший глава «Нацкорпуса» Харьковщины Максим Жорин «послал» Фарион за языковую провокацию.

Читайте также: «Жорин, погавкай еще» — Фарион оскорбила заместителя комбрига 3-й штурмовой

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
08.11.2023, 08:20
Главные новости Харькова 8.11: город лишат денег, Скакун не знал об отставке
Главные новости Харькова 8.11: город лишат денег, Скакун не знал об отставке
08.11.2023, 13:20
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
08.11.2023, 10:59
В ХОВА подтвердили увольнение первого зама Синегубова (обновлено, скриншоты)
В ХОВА подтвердили увольнение первого зама Синегубова (обновлено, скриншоты)
08.11.2023, 10:12
В мэрии Изюма ответили Фарион про украинский язык
В мэрии Изюма ответили Фарион про украинский язык
08.11.2023, 09:53
«Думаю она сошла с ума» — воин из Харькова также высказался о Фарион
«Думаю она сошла с ума» — воин из Харькова также высказался о Фарион
08.11.2023, 13:23

Новости по теме:

19:23
«Не можем пройти мимо». Воин ВСУ спас собаку и передал харьковским волонтерам
12:45
Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
08:01
«Зачем ты оставлял ногу» — воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК
16:20
Украинских воинов придется годами восстанавливать после психологических травм
21:43
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов

Вы читали новость: ««Думаю она сошла с ума» — воин из Харькова также высказался о Фарион»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Языковой скандал, который начала одиозная языковед Ирина Фарион, прокомментировал и воин 22-го отдельного мотопехотного батальона – старший солдат Руслан Зубарев (позывной «Хищник»), получивший «Золотой Крест» от Валерия Залужного за успешный бой с 12 оккупантами.".