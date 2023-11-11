Олені Святого Миколая: чарівники-харків’яни можуть виконати дитячі мрії
Стати чарівником для маленьких мешканців деокупованих територій Харківської області й не тільки може кожен. В межах проєкту “Олені Святого Миколая” волонтери зібрали вже понад пів тисячі листів від малечі з їхніми побажаннями.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці харківського проєкту “Олені Святого Миколая”. Він полягає в тому, що волонтери приймають від громад дитячі листи (по одному листи не приймаються), щоб зібрати для малечі подарунки та в період різдвяних та новорічних свят вручити їх та провести свято.
“Цього року ми здебільшого зосереджені на деокупованих селах Харківської області. Також ми беремо декілька локацій, де оселилися наші діти з лінії розмежування, чиї домівки зараз окуповані або порушені, а ми не доїхали до них минулого року. Ми беремо ще декілька локацій, де знаходяться діти з Маріуполя, з Херсонщини та діти з сіл під Авдіївкою”, – пишуть організатори на сайті ГО “ВО “Українські рубежі”.
Волонтери припускають, що листів від дітей буде більше – прогнозують близько 2 тисяч.
Небайдужі жителі та компанії можуть зробити подарунок певній дитині чи подарунки – групі дітей. Інструкцію можна переглянути у фейсбуці проєкту.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: благотворительность, волонтери, дети, новый год, олени святого николая, подарки, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стати чарівником для маленьких мешканців деокупованих територій Харківської області й не тільки може кожен. В межах проєкту “Олені Святого Миколая” волонтери зібрали вже понад пів тисячі листів від малечі з їхніми побажаннями.".