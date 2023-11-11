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Олени Святого Николая: волшебники-харьковчане могут исполнить детские мечты

Общество 21:47   11.11.2023
Елена Нагорная
Олени Святого Николая: волшебники-харьковчане могут исполнить детские мечты Фото: Facebook проекта

Стать волшебником для маленьких жителей деоккупированных территорий Харьковской области и не только может каждый. В рамках проекта «Олени Святого Николая» волонтеры собрали уже более полутысячи писем от малышей с их пожеланиями.

Об этом сообщается на Facebook-странице харьковского проекта «Олени Святого Николая». Он заключается в том, что волонтеры принимают от громад детские письма (по одному письма не принимаются), чтобы собрать для ребят подарки и в период рождественских и новогодних праздников вручить их и провести праздник.

«В этом году мы в основном сосредоточены на деоккупированных селах Харьковской области. Также мы берем несколько локаций, где поселились наши дети с линии разграничения, чьи дома сейчас оккупированы или нарушены, а мы не доехали до них в прошлом году. Мы берем еще несколько локаций, где находятся дети из Мариуполя, с Херсонщины и дети из сел под Авдеевкой», — пишут организаторы на сайте ОО «ВО «Украинские рубежи».

Волонтеры предполагают, что писем от детей будет больше — прогнозируют около 2 тысяч.

Неравнодушные жители и компании могут сделать подарок определенному ребенку или подарки — группе детей. Инструкцию можно посмотреть в Facebook проекта.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 21:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стать волшебником для маленьких жителей деоккупированных территорий Харьковской области и не только может каждый. В рамках проекта «Олени Святого Николая» волонтеры собрали уже более полутысячи писем от малышей с их пожеланиями.".