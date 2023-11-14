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Дощ буде, але незначний. Прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада

Суспільство 20:16   14.11.2023
Олена Нагорна
Дощ буде, але незначний. Прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада Фото: Василь Голосний

У середу, 15 листопада, на Харківщині вночі йтиме дощ. У Харкові невеликі опади прогнозують і вдень, по області вони пройдуть місцями.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, а вдень – 7 – 9 градусів.

По області нічна температура становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вдень – 5 – 10 градусів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 20:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 15 листопада, на Харківщині вночі йтиме дощ. У Харкові невеликі опади прогнозують і вдень, по області вони пройдуть місцями.".