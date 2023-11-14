Осадки будут, но небольшие. Прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября
Фото: Василий Голосный
В среду, 15 ноября, на Харьковщине ночью будет идти дождь. В Харькове небольшие осадки прогнозируют и днем, по области они пройдут местами.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, а днем — 7 — 9 градусов.
По области ночная температура составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — 5 — 10 градусов.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, осадки, погода, прогноз, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 15 ноября, на Харьковщине ночью будет идти дождь. В Харькове небольшие осадки прогнозируют и днем, по области они пройдут местами.".