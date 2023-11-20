3 роки у тюрмі може провести харків’янин, який накопав у лісі 45 тонн піску

У Харківській області судитимуть 25-річного чоловіка, який без жодних дозвільних документів видобув близько 45 тонн кварцевого піску.

За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні цьогоріч чоловік здійснив видобуток кварцевого піску на земельній ділянці, розташованій на території ДП «Ліси України» філії «Жовтневе лісове господарство».

«Маса незаконно видобутого піску складає близько 45 тонн. Державі завдано збитків на суму понад 300 тис. грн», – зазначили в прокуратурі.

Чоловіка судитимуть за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 2 ст. 240 ККУ). Йому загрожує до 3 років тюрми.