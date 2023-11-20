3 роки у тюрмі може провести харків’янин, який накопав у лісі 45 тонн піску
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харківській області судитимуть 25-річного чоловіка, який без жодних дозвільних документів видобув близько 45 тонн кварцевого піску.
За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні цьогоріч чоловік здійснив видобуток кварцевого піску на земельній ділянці, розташованій на території ДП «Ліси України» філії «Жовтневе лісове господарство».
«Маса незаконно видобутого піску складає близько 45 тонн. Державі завдано збитків на суму понад 300 тис. грн», – зазначили в прокуратурі.
Чоловіка судитимуть за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 2 ст. 240 ККУ). Йому загрожує до 3 років тюрми.
Читайте також: Заповідники Харківщини під час війни: «Ми не можемо оцінити масштаб трагедії»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ліс, накопал, песок, прокуратура, тюрьма, Харьков., харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «3 роки у тюрмі може провести харків’янин, який накопав у лісі 45 тонн піску»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області судитимуть 25-річного чоловіка, який без жодних дозвільних документів видобув близько 45 тонн кварцевого піску.".