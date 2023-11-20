3 года в тюрме может провести харьковчанин, накопавший в лесу 45 тонн песка
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харьковской области будут судить 25-летнего мужчину, который без разрешительных документов добыл около 45 тонн кварцевого песка.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре этого года мужчина добыл кварцевый песок на земельном участке, расположенном на территории ГП «Леса Украины» филиала «Октябрьское лесное хозяйство».
«Масса незаконно добытого песка составляет около 45 тонн. Государству нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. грн», — отметили в прокуратуре.
Мужчину будут судить по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в большом размере (ч. 2 ст. 240 УКУ). Ему грозит до 3 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ліс, лес, накопал, песок, прокуратура, тюрьма, Харьков., харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить 25-летнего мужчину, который без разрешительных документов добыл около 45 тонн кварцевого песка.".