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Головні новини Харкова 2 грудня: як минула ніч, атаки на Куп’янському напрямку

Суспільство 07:22   02.12.2023
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 2 грудня: як минула ніч, атаки на Куп’янському напрямку Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:22

ЗСУ відбили на Куп’янському напрямку 13 атак

Штурмові дії війська РФ вели поблизу Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

«Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», – зазначили у Генштабі.

07:00

Ніч на Харківщині минула без тривог, востаннє вона звучала вранці 1 грудня

У Харківській області ніч із 1 на 2 грудня обійшлася без повітряних тривог. Відносно спокійний був і день, адже востаннє сирена звучала в регіоні об 11:00 через зліт МіГ-31К. Тоді про ракетну небезпеку по всій Україні повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Відбій пролунав на Харківщині об 12:25.

У різних регіонах України протягом ночі оголошували тривогу через ракетну небезпеку та загрозу застосування авіаційного озброєння.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 07:22;

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