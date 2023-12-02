Головні новини Харкова 2 грудня: як минула ніч, атаки на Куп’янському напрямку
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:22
ЗСУ відбили на Куп’янському напрямку 13 атак
Штурмові дії війська РФ вели поблизу Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.
«Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», – зазначили у Генштабі.
07:00
Ніч на Харківщині минула без тривог, востаннє вона звучала вранці 1 грудня
У Харківській області ніч із 1 на 2 грудня обійшлася без повітряних тривог. Відносно спокійний був і день, адже востаннє сирена звучала в регіоні об 11:00 через зліт МіГ-31К. Тоді про ракетну небезпеку по всій Україні повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Відбій пролунав на Харківщині об 12:25.
У різних регіонах України протягом ночі оголошували тривогу через ракетну небезпеку та загрозу застосування авіаційного озброєння.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Воздушные, звучала, ЗСУ, новини, ночь, Силы, тревога, харківщина, Харьков., хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 07:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".