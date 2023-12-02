Главные новости Харькова 2.12: как прошла ночь, атаки на Купянском направлении

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:22

ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак

Штурмовые действия войска РФ вели вблизи Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

«Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», — отметили в Генштабе.

07:00

Ночь на Харьковщине прошла без тревог, последний раз она звучала утром 1 декабря

В Харьковской области ночь с 1 на 2 декабря обошлась без воздушных тревог. Относительно спокойным был и день, ведь последний раз сирена звучала в регионе в 11:00 из-за взлета МиГ-31К. Тогда о ракетной опасности по всей Украине сообщали в Воздушных силах ВСУ. Отбой прозвучал в на Харьковщине в 12:25.

В разных регионах Украины в течение ночи объявляли тревогу из-за ракетной опасности и угрозы применения авиационного вооружения.