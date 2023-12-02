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Главные новости Харькова 2.12: как прошла ночь, атаки на Купянском направлении

Общество 07:22   02.12.2023
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 2.12: как прошла ночь, атаки на Купянском направлении Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:22

ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак

Штурмовые действия войска РФ вели вблизи Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

«Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», — отметили в Генштабе.

07:00

Ночь на Харьковщине прошла без тревог, последний раз она звучала утром 1 декабря

В Харьковской области ночь с 1 на 2 декабря обошлась без воздушных тревог. Относительно спокойным был и день, ведь последний раз сирена звучала в регионе в 11:00 из-за взлета МиГ-31К. Тогда о ракетной опасности по всей Украине сообщали в Воздушных силах ВСУ. Отбой прозвучал в на Харьковщине в 12:25.

В разных регионах Украины в течение ночи объявляли тревогу из-за ракетной опасности и угрозы применения авиационного вооружения.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 07:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".