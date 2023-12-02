Главные новости Харькова 2.12: как прошла ночь, атаки на Купянском направлении
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:22
ВСУ отбили на Купянском направлении 13 атак
Штурмовые действия войска РФ вели вблизи Синьковки на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
«Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей», — отметили в Генштабе.
07:00
Ночь на Харьковщине прошла без тревог, последний раз она звучала утром 1 декабря
В Харьковской области ночь с 1 на 2 декабря обошлась без воздушных тревог. Относительно спокойным был и день, ведь последний раз сирена звучала в регионе в 11:00 из-за взлета МиГ-31К. Тогда о ракетной опасности по всей Украине сообщали в Воздушных силах ВСУ. Отбой прозвучал в на Харьковщине в 12:25.
В разных регионах Украины в течение ночи объявляли тревогу из-за ракетной опасности и угрозы применения авиационного вооружения.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 07:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".