Загибель газівників у Харкові: слідчі показали відео з камери спостереження

Правоохоронці розслідують загибель двох працівників міської філії “Газмережі” внаслідок зсуву ґрунту на вулиці Шевченка в Харкові ввечері 4 грудня. Вже виявили, що там не було загороджень.

“Допитали чоловіка, чотирьох свідків та отримали відео події. Попереду – допити всіх причетних та численні експертизи”, – повідомляє у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його інформацією, газівники приїхали усунути витік “блакитного палива”. Роботи тривали до темряви, а о 18:23 стався зсув ґрунту.

Відео: фейсбук Сергія Болвінова

Нагадаємо, двоє працівників міської філії “Газмережі” загинули внаслідок зсуву ґрунту в Харкові ввечері 4 грудня. На вулиці Шевченка вони проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Загиблі – 42-річний Максим Родак та 48-річний Сергій Гончаренко. Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.