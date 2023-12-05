Загибель газівників у Харкові: слідчі показали відео з камери спостереження
Правоохоронці розслідують загибель двох працівників міської філії “Газмережі” внаслідок зсуву ґрунту на вулиці Шевченка в Харкові ввечері 4 грудня. Вже виявили, що там не було загороджень.
“Допитали чоловіка, чотирьох свідків та отримали відео події. Попереду – допити всіх причетних та численні експертизи”, – повідомляє у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
За його інформацією, газівники приїхали усунути витік “блакитного палива”. Роботи тривали до темряви, а о 18:23 стався зсув ґрунту.
Відео: фейсбук Сергія Болвінова
Нагадаємо, двоє працівників міської філії “Газмережі” загинули внаслідок зсуву ґрунту в Харкові ввечері 4 грудня. На вулиці Шевченка вони проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Загиблі – 42-річний Максим Родак та 48-річний Сергій Гончаренко. Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, газовщики, оползень, погибли, поліція, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розслідують загибель двох працівників міської філії “Газмережі” внаслідок зсуву ґрунту на вулиці Шевченка в Харкові ввечері 4 грудня. Вже виявили, що там не було загороджень.".