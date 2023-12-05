Гибель газовщиков в Харькове: следователи показали видео с камеры наблюдения
Правоохранители расследуют гибель двоих работников городского филиала «Газсети» в результате оползня на улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря. Уже обнаружили, что там не было заграждений.
«Допросили мужчину, четверых свидетелей и получили видео события. Впереди — допросы всех причастных и многочисленные экспертизы», — сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По его информации, газовщики приехали устранить утечку «голубого топлива». Работы продолжались до темноты, а в 18:23 произошел оползень.
Видео: Facebook Сергея Болвинова
Напомним, двое работников городского филиала «Газсети» погибли в результате оползня в Харькове вечером 4 декабря. На улице Шевченко они проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Погибшие — 42-летний Максим Родак и 48-летний Сергей Гончаренко. Уголовное производство расследуют по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, газовщики, оползень, погибли, полиция, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители расследуют гибель двоих работников городского филиала «Газсети» в результате оползня на улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря. Уже обнаружили, что там не было заграждений.".