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Гибель газовщиков в Харькове: следователи показали видео с камеры наблюдения

Происшествия 18:26   05.12.2023
Елена Нагорная
Гибель газовщиков в Харькове: следователи показали видео с камеры наблюдения Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Правоохранители расследуют гибель двоих работников городского филиала «Газсети» в результате оползня на улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря. Уже обнаружили, что там не было заграждений.

«Допросили мужчину, четверых свидетелей и получили видео события. Впереди — допросы всех причастных и многочисленные экспертизы», — сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его информации, газовщики приехали устранить утечку «голубого топлива». Работы продолжались до темноты, а в 18:23 произошел оползень.

Видео: Facebook Сергея Болвинова

Напомним, двое работников городского филиала «Газсети» погибли в результате оползня в Харькове вечером 4 декабря. На улице Шевченко они проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Погибшие — 42-летний Максим Родак и 48-летний Сергей Гончаренко. Уголовное производство расследуют по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УКУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители расследуют гибель двоих работников городского филиала «Газсети» в результате оползня на улице Шевченко в Харькове вечером 4 декабря. Уже обнаружили, что там не было заграждений.".