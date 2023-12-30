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Вибухи в Бєлгороді – результат роботи ППО РФ – ЗМІ з посиланням на спецслужби

Події 16:26   30.12.2023
Олена Нагорна
Вибухи в Бєлгороді – результат роботи ППО РФ – ЗМІ з посиланням на спецслужби

Вибухи у Бєлгороді – це результат роботи російської ППО, пише Українська правда з посиланням на співрозмовника у спецслужбах.

“Тривають спільні заходи Сил оборони як наслідок російських ракетних ударів по українських містах та вбивств цивільного населення. Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об’єкти. Ураження цивільної інфраструктури, які ми спостерігаємо у Бєлгороді, є наслідком непрофесійних дій російською протиповітряною обороною, а також навмисних та спланованих провокацій”, – зазначило джерело.

За даними МНС РФ, у Бєлгороді загинули десять осіб – дев’ять дорослих та дитина. Поранено 45 людей, зокрема четверо дітей.

 

 

Відео: бєлгородські телеграм-канали, МНС РФ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 16:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи у Бєлгороді – це результат роботи російської ППО, пише Українська правда з посиланням на співрозмовника у спецслужбах.".