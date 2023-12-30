Вибухи в Бєлгороді: центр міста в диму та вогні (відео, фото)
Вдень 30 грудня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Мешканці публікують фото та відео пожеж та диму над містом.
Близько 14-ї години у місцевих телеграм-каналах повідомляли, що над Бєлгородом гучно.
Незабаром губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков написав, що центр міста нібито обстріляли ЗСУ та, за попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей та постраждалі. Також є влучання в житловий сектор.
Сили оборони України вдарили по військових об’єктах в Бєлгороді, повідомляє Суспільне з посиланням на джерело у спецслужбах. Там уточнили, що це відповідь на російські атаки по Україні.
Відео, фото: бєлгородські телеграм-канали
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Бєлгород, вибухи, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 14:53;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 30 грудня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Мешканці публікують фото та відео пожеж та диму над містом.".