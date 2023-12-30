Взрывы в Белгороде: центр города в дыму и огне (видео, фото)

Днем 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы. Жители публикуют фото и видео пожаров и дыма над городом.

Около 14-ти часов в местных Telegram-каналах сообщали, что над Белгородом громко.

Вскоре губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков написал, что центр города якобы обстреляли ВСУ и, по предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадания в жилой сектор.

Силы обороны Украины ударили по военным объектам в Белгороде, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в спецслужбах. Там уточнили, что это ответ на российские атаки по Украине.

Видео, фото: белгородские Telegram-каналы