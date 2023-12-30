Взрывы в Белгороде: центр города в дыму и огне (видео, фото)
Днем 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы. Жители публикуют фото и видео пожаров и дыма над городом.
Около 14-ти часов в местных Telegram-каналах сообщали, что над Белгородом громко.
Вскоре губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков написал, что центр города якобы обстреляли ВСУ и, по предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадания в жилой сектор.
Силы обороны Украины ударили по военным объектам в Белгороде, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в спецслужбах. Там уточнили, что это ответ на российские атаки по Украине.
Видео, фото: белгородские Telegram-каналы
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, взрывы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 14:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы. Жители публикуют фото и видео пожаров и дыма над городом.".