Взрывы в Белгороде — результат работы ПВО РФ — СМИ со ссылкой на спецслужбы

Взрывы в Белгороде — это результат работы российской ПВО, пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в спецслужбах.

«Продолжаются совместные мероприятия Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийств гражданского населения. Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражения гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, являются следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — отметил источник.

По данным МЧС РФ, в Белгороде погибли десять человек — девять взрослых и ребенок. Ранены 45 человек, в том числе четверо детей.

Видео: белгородские Telegram-каналы, МЧС РФ