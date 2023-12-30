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Взрывы в Белгороде — результат работы ПВО РФ — СМИ со ссылкой на спецслужбы

Мир 16:26   30.12.2023
Елена Нагорная
Взрывы в Белгороде — результат работы ПВО РФ — СМИ со ссылкой на спецслужбы

Взрывы в Белгороде — это результат работы российской ПВО, пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в спецслужбах.

«Продолжаются совместные мероприятия Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийств гражданского населения. Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражения гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, являются следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — отметил источник.

По данным МЧС РФ, в Белгороде погибли десять человек — девять взрослых и ребенок. Ранены 45 человек, в том числе четверо детей.

 

 

Видео: белгородские Telegram-каналы, МЧС РФ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 16:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Белгороде — это последствия работы российской ПВО, пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в спецслужбах.".