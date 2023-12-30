Взрывы в Белгороде — результат работы ПВО РФ — СМИ со ссылкой на спецслужбы
Взрывы в Белгороде — это результат работы российской ПВО, пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в спецслужбах.
«Продолжаются совместные мероприятия Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийств гражданского населения. Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражения гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, являются следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — отметил источник.
По данным МЧС РФ, в Белгороде погибли десять человек — девять взрослых и ребенок. Ранены 45 человек, в том числе четверо детей.
Видео: белгородские Telegram-каналы, МЧС РФ
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, взрывы, загиблі, погибшие, пожары, рф, спецслужбы;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 16:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Белгороде — это последствия работы российской ПВО, пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в спецслужбах.".