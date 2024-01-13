Харків’янин намагався вкоротити собі віку – мати викликала копів

У Харкові днями до правоохоронців звернулася жінка, яка благала допомогти її синові.

Увійшовши до житла, патрульні побачили у ванній кімнаті травмованого чоловіка, який спробував завдати собі ще більшої шкоди. Інспектори перехопили руку з ножем і вмовили чоловіка його віддати, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Чоловіка провели до кімнати, заспокоїли, обробили рани та контролювали його стан до приїзду “швидкої”, яка його ушпиталила.