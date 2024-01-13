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Харків’янин намагався вкоротити собі віку – мати викликала копів

Події 15:46   13.01.2024
Олена Нагорна
Харків’янин намагався вкоротити собі віку – мати викликала копів

У Харкові днями до правоохоронців звернулася жінка, яка благала допомогти її синові.

Увійшовши до житла, патрульні побачили у ванній кімнаті травмованого чоловіка, який спробував завдати собі ще більшої шкоди. Інспектори перехопили руку з ножем і вмовили чоловіка його віддати, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Чоловіка провели до кімнати, заспокоїли, обробили рани та контролювали його стан до приїзду “швидкої”, яка його ушпиталила.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 15:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові днями до правоохоронців звернулася жінка, яка благала допомогти її синові.".