Харків’янин намагався вкоротити собі віку – мати викликала копів
У Харкові днями до правоохоронців звернулася жінка, яка благала допомогти її синові.
Увійшовши до житла, патрульні побачили у ванній кімнаті травмованого чоловіка, який спробував завдати собі ще більшої шкоди. Інспектори перехопили руку з ножем і вмовили чоловіка його віддати, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Чоловіка провели до кімнати, заспокоїли, обробили рани та контролювали його стан до приїзду “швидкої”, яка його ушпиталила.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: патрульні, поліція, суицид, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 15:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові днями до правоохоронців звернулася жінка, яка благала допомогти її синові.".