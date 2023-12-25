Хотіла вистрибнути з вікна: у Харкові врятували жінку (відео)

У Харкові патрульні витягли з карниза жінку, яка планувала накласти на себе руки.

“У Харкові ми вчасно втрутилися, щоб урятувати жінку, яка мала намір покінчити життя самогубством через конфлікт. Поліцейські заспокоїли її. Також вдалося відвести від небезпеки й передати медикам для подальшого догляду“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Інцидент стався у вихідні. У поліції повідомили імена патрульних, які врятували жінку: Аліна Опаліхіна, Костянтин Таран та Геннадій Катріч.