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Хотіла вистрибнути з вікна: у Харкові врятували жінку (відео)

Події 09:07   25.12.2023
Оксана Горун
Хотіла вистрибнути з вікна: у Харкові врятували жінку (відео)

У Харкові патрульні витягли з карниза жінку, яка планувала накласти на себе руки.

У Харкові ми вчасно втрутилися, щоб урятувати жінку, яка мала намір покінчити життя самогубством через конфлікт. Поліцейські заспокоїли її. Також вдалося відвести від небезпеки й передати медикам для подальшого догляду“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Інцидент стався у вихідні. У поліції повідомили імена патрульних, які врятували жінку: Аліна Опаліхіна, Костянтин Таран та Геннадій Катріч.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні витягли з карниза жінку, яка планувала накласти на себе руки".