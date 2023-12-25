Хотела выпрыгнуть из окна: в Харькове спасли женщину (видео)
В Харькове патрульные вытащили с карниза женщину, которая планировала покончить жизнь самоубийством.
«В Харькове мы вовремя вмешались, чтобы спасти женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством из-за конфликта. Полицейские успокоили ее. Также удалось увести от опасности и передать медикам для дальнейшего ухода», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Инцидент случился на выходных. В полиции сообщили имена патрульных, которые спасли женщину: Алина Опалихина, Константин Таран и Геннадий Катрич.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные вытащили с карниза женщину, которая планировала покончить жизнь самоубийством".