Хотела выпрыгнуть из окна: в Харькове спасли женщину (видео)

В Харькове патрульные вытащили с карниза женщину, которая планировала покончить жизнь самоубийством.

«В Харькове мы вовремя вмешались, чтобы спасти женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством из-за конфликта. Полицейские успокоили ее. Также удалось увести от опасности и передать медикам для дальнейшего ухода», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Инцидент случился на выходных. В полиции сообщили имена патрульных, которые спасли женщину: Алина Опалихина, Константин Таран и Геннадий Катрич.