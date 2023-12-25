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Хотела выпрыгнуть из окна: в Харькове спасли женщину (видео)

Происшествия 09:07   25.12.2023
Оксана Горун
Хотела выпрыгнуть из окна: в Харькове спасли женщину (видео)

В Харькове патрульные вытащили с карниза женщину, которая планировала покончить жизнь самоубийством.

«В Харькове мы вовремя вмешались, чтобы спасти женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством из-за конфликта. Полицейские успокоили ее. Также удалось увести от опасности и передать медикам для дальнейшего ухода», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Инцидент случился на выходных. В полиции сообщили имена патрульных, которые спасли женщину: Алина Опалихина, Константин Таран и Геннадий Катрич.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные вытащили с карниза женщину, которая планировала покончить жизнь самоубийством".