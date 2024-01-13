Харьковчанин пытался покончить с собой — мать вызвала копов

В Харькове на днях к правоохранителям обратилась женщина, которая умоляла помочь ее сыну.

Войдя в жилище, патрульные увидели в ванной комнате травмированного мужчину, который попытался нанести себе еще больший вред. Инспекторы перехватили руку с ножом и уговорили мужчину его отдать, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчину провели в комнату, успокоили, обработали раны и контролировали его состояние до приезда «скорой», которая его госпитализировала.