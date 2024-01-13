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Харківська ОВА розсилає SMS жителям регіону

Суспільство 14:55   13.01.2024
Олена Нагорна
Харківська ОВА розсилає SMS жителям регіону

Мешканцям Харківщини надходять SMS-повідомлення від обласної військової адміністрації. У них закликають брати у сім’ї прийомних дітей, які залишилися без піклування рідних батьків.

Мета цієї розсилки – популяризація сімейного влаштування дітей, пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

У повідомленні вказано номер безплатної “гарячої лінії” з питань альтернативних форм сімейного виховання: 0800300823, яка працює з 9:00 до 17:00.

Окрім SMS-оповіщень у межах спільної інформкампанії з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розмістили на Харківщині інформаційні білборди, сітілайти та постери в усіх громадських місцях. Також подаємо корисну інформацію для трансляції в радіоефірах, аби проінформувати людей на тему встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування“, – розповіла Ковальська.

На Харківщині налічується 134 дитбудинки сімейного типу та 229 прийомних сімей, в яких виховують 1337 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 14:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканцям Харківщини надходять SMS-повідомлення від обласної військової адміністрації. У них закликають брати у сім’ї прийомних дітей, які залишилися без піклування рідних батьків.".