Харківська ОВА розсилає SMS жителям регіону
Мешканцям Харківщини надходять SMS-повідомлення від обласної військової адміністрації. У них закликають брати у сім’ї прийомних дітей, які залишилися без піклування рідних батьків.
Мета цієї розсилки – популяризація сімейного влаштування дітей, пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
У повідомленні вказано номер безплатної “гарячої лінії” з питань альтернативних форм сімейного виховання: 0800300823, яка працює з 9:00 до 17:00.
“Окрім SMS-оповіщень у межах спільної інформкампанії з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розмістили на Харківщині інформаційні білборди, сітілайти та постери в усіх громадських місцях. Також подаємо корисну інформацію для трансляції в радіоефірах, аби проінформувати людей на тему встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування“, – розповіла Ковальська.
На Харківщині налічується 134 дитбудинки сімейного типу та 229 прийомних сімей, в яких виховують 1337 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 14:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканцям Харківщини надходять SMS-повідомлення від обласної військової адміністрації. У них закликають брати у сім’ї прийомних дітей, які залишилися без піклування рідних батьків.".