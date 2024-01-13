Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона
Жителям Харьковщины приходят SMS-сообщения от областной военной администрации. В них призывают брать в свои семьи приемных детей, оставшихся без попечения родных родителей.
Цель этой рассылки — популяризация семейного устройства детей, пояснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
В сообщении указан номер бесплатной «горячей линии» по вопросам альтернативных форм семейного воспитания: 0 800 300 823, которая работает с 9:00 до 17:00.
«Кроме SMS-оповещений в рамках совместной информкампании с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине разместили на Харьковщине информационные билборды, ситилайты и постеры во всех общественных местах. Также подаем полезную информацию для трансляции в радиоэфирах, чтобы проинформировать людей на тему установления опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки», — рассказала Ковальская.
На Харьковщине насчитывается 134 детдома семейного типа и 229 приемных семей, в которых воспитывают 1337 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 14:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковщины приходят SMS-сообщения от областной военной администрации. В них призывают брать в свои семьи приемных детей, оставшихся без попечения родных родителей.".