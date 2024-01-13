Live
  • Вс 14.01.2024
    • Харьков
  •   -12°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона

Общество 14:55   13.01.2024
Елена Нагорная
Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона

Жителям Харьковщины приходят SMS-сообщения от областной военной администрации. В них призывают брать в свои семьи приемных детей, оставшихся без попечения родных родителей.

Цель этой рассылки — популяризация семейного устройства детей, пояснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

В сообщении указан номер бесплатной «горячей линии» по вопросам альтернативных форм семейного воспитания: 0 800 300 823, которая работает с 9:00 до 17:00.

«Кроме SMS-оповещений в рамках совместной информкампании с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине разместили на Харьковщине информационные билборды, ситилайты и постеры во всех общественных местах. Также подаем полезную информацию для трансляции в радиоэфирах, чтобы проинформировать людей на тему установления опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки», — рассказала Ковальская.

На Харьковщине насчитывается 134 детдома семейного типа и 229 приемных семей, в которых воспитывают 1337 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Читайте также: Двоих детей забрали у харьковчанки: подробности

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
13.01.2024, 21:26
Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января
Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января
13.01.2024, 20:00
Главные новости Харькова 13.01: удары КАБами и артобстрелы, фронт, сертификаты
Главные новости Харькова 13.01: удары КАБами и артобстрелы, фронт, сертификаты
13.01.2024, 21:49
Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция
Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция
13.01.2024, 11:23
Харьковчанин пытался покончить с собой — мать вызвала копов
Харьковчанин пытался покончить с собой — мать вызвала копов
13.01.2024, 15:46
Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)
Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)
13.01.2024, 16:05

Новости по теме:

19:30
Детская больница горела в Харькове: маленьких пациентов и мам спасли (фото)
16:45
Двоих детей забрали у харьковчанки: подробности
15:17
Близнецов разлучили при рождении, но они прожили одинаковую жизнь
12:27
Мишка и киндер сделали свое дело: работа ГСЧС с детьми после атак на Харьков
13:45
Метросад в Харькове: пробные занятия посетили более 400 детей

Вы читали новость: «Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителям Харьковщины приходят SMS-сообщения от областной военной администрации. В них призывают брать в свои семьи приемных детей, оставшихся без попечения родных родителей.".