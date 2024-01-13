Харьковская ОВА рассылает SMS жителям региона

Жителям Харьковщины приходят SMS-сообщения от областной военной администрации. В них призывают брать в свои семьи приемных детей, оставшихся без попечения родных родителей.

Цель этой рассылки — популяризация семейного устройства детей, пояснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

В сообщении указан номер бесплатной «горячей линии» по вопросам альтернативных форм семейного воспитания: 0 800 300 823, которая работает с 9:00 до 17:00.

«Кроме SMS-оповещений в рамках совместной информкампании с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине разместили на Харьковщине информационные билборды, ситилайты и постеры во всех общественных местах. Также подаем полезную информацию для трансляции в радиоэфирах, чтобы проинформировать людей на тему установления опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки», — рассказала Ковальская.

На Харьковщине насчитывается 134 детдома семейного типа и 229 приемных семей, в которых воспитывают 1337 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.