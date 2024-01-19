Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Квартиру померлих у Харкові перепродав аферист – її забирають і віддають мерії

Суспільство 15:19   19.01.2024
Олена Нагорна
Квартиру померлих у Харкові перепродав аферист – її забирають і віддають мерії

Двокімнатну квартиру на проспекті Героїв Харкова площею понад 50 квадратних метрів та вартістю майже 650 тисяч гривень рішенням Фрунзенського райсуду витребували з незаконного володіння на користь громади в особі Харківської міськради.

Після смерті власників за відсутності спадкоємців квартира мала перейти у власність міськради як відумерла спадщина, проте нерухомістю заволодів зловмисник, повідомляє Харківська облпрокуратура.

На підставі підроблених документів право власності на вказану квартиру зареєстровано за чоловіком, який на це не мав законних підстав. Надалі він перепродав спірне майно третій особі. Після набрання рішенням суду законної сили будуть вжиті заходи з метою його реального виконання“, – зазначають у відомстві.

Читайте також: Пошкоджують житло та малюють руйнування у фотошопі: шахраї «єВідновлення»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 19 січня: загиблі, зведення ISW та Генштабу, стихія
Головні новини Харкова 19 січня: загиблі, зведення ISW та Генштабу, стихія
19.01.2024, 16:33
Як правильно обрати букет до свята
Як правильно обрати букет до свята
19.01.2024, 08:47
“Наміри ворога серйозні”: РФ масово втрачає танки і БМП в атаках на Харківщині
“Наміри ворога серйозні”: РФ масово втрачає танки і БМП в атаках на Харківщині
19.01.2024, 16:18
Китайська версія миру – це не те, що хоче бачити президент України Зеленський
Китайська версія миру – це не те, що хоче бачити президент України Зеленський
19.01.2024, 16:13
Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів
Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів
19.01.2024, 14:57
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
18.01.2024, 10:45

Новини за темою:

21:05
700 млн грн мають надати жителям Харківщини на купівлю нового житла (відео)
17:42
Постачання газу у майже 1 тисячі осель Харкова відновили майстри «Газмережі»
14:19
У Харкові піймали квартирних злодіїв: начальник поліції звернувся до крадіїв
19:50
У Харкові рятувальники відкрити квартиру, де немовля залишилося без батьків
15:12
Винесли 5 млн грн: у Харкові квартирних злодіїв відправили у СІЗО під заставу

Ви читали новину: «Квартиру померлих у Харкові перепродав аферист – її забирають і віддають мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 15:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двокімнатну квартиру на проспекті Героїв Харкова площею понад 50 квадратних метрів та вартістю майже 650 тисяч гривень рішенням Фрунзенського райсуду витребували з незаконного володіння на користь громади в особі Харківської міськради.".