Квартиру померлих у Харкові перепродав аферист – її забирають і віддають мерії

Двокімнатну квартиру на проспекті Героїв Харкова площею понад 50 квадратних метрів та вартістю майже 650 тисяч гривень рішенням Фрунзенського райсуду витребували з незаконного володіння на користь громади в особі Харківської міськради.

Після смерті власників за відсутності спадкоємців квартира мала перейти у власність міськради як відумерла спадщина, проте нерухомістю заволодів зловмисник, повідомляє Харківська облпрокуратура.

“На підставі підроблених документів право власності на вказану квартиру зареєстровано за чоловіком, який на це не мав законних підстав. Надалі він перепродав спірне майно третій особі. Після набрання рішенням суду законної сили будуть вжиті заходи з метою його реального виконання“, – зазначають у відомстві.