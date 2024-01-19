Квартиру умерших в Харькове перепродал аферист — суд отдает ее горсовету

Двухкомнатную квартиру на проспекте Героев Харькова площадью более 50 квадратных метров и стоимостью почти 650 тысяч гривен решением Фрунзенского райсуда истребовали из незаконного владения в пользу громады в лице Харьковского горсовета.

После смерти владельцев при отсутствии наследников квартира должна была перейти в собственность горсовета, как выморочное наследство, однако недвижимостью завладел злоумышленник, сообщает Харьковская облпрокуратура.

«На основании поддельных документов право собственности на указанную квартиру зарегистрировано за мужчиной, который на это не имел законных оснований. В дальнейшем он перепродал спорное имущество третьему лицу. После вступления решения суда в законную силу будут приняты меры с целью его реального исполнения», — отмечают в ведомстве.