Заграва, яку бачили в Харкові: що зробила з газопроводом ракета РФ (фото)

Ділянку підземного газопроводу високого тиску в Харкові, яку було пошкоджено внаслідок ракетного удару близько 4-ї ранку 23 січня, замінили.

“Ось що зробила російська ракета з газопроводом”, – зазначають у фейсбуці Харківської міської філії “Газмережі”.

Раніше у відомстві повідомили, що підземний газопровід високого тиску було пошкоджено вранці 23 січня прямим влучанням ворожої ракети.

“Завдяки оперативності та нестандартним технічним рішенням газовикам вдалося зберегти сталий розподіл природного газу для мешканців міста, а також ТЕЦ та котельних. Таким чином Харків залишився з теплом та гарячим водопостачанням“, – зазначали у філії.



Фото: Харківська міська філія “Газмережі”

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про десятьох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.