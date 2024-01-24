Зарево, которое видели в Харькове: что сделала с газопроводом ракета РФ (фото)

Участок подземного газопровода высокого давления в Харькове, который был поврежден в результате ракетного удара около 4 утра 23 января, заменили.

«Вот что сделала российская ракета с газопроводом», — отмечают в Facebook Харьковского городского филиала «Газсети».

Ранее в ведомстве сообщили, что подземный газопровод высокого давления был поврежден утром 23 января прямым попаданием вражеской ракеты.

«Благодаря оперативности и нестандартным техническим решениям газовикам удалось сохранить устойчивое распределение природного газа для жителей города, а также ТЭЦ и котельных. Таким образом Харьков остался с теплом и горячим водоснабжением», — отмечали в филиале.



Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно о десяти погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.