Зарево, которое видели в Харькове: что сделала с газопроводом ракета РФ (фото)
Участок подземного газопровода высокого давления в Харькове, который был поврежден в результате ракетного удара около 4 утра 23 января, заменили.
«Вот что сделала российская ракета с газопроводом», — отмечают в Facebook Харьковского городского филиала «Газсети».
Ранее в ведомстве сообщили, что подземный газопровод высокого давления был поврежден утром 23 января прямым попаданием вражеской ракеты.
«Благодаря оперативности и нестандартным техническим решениям газовикам удалось сохранить устойчивое распределение природного газа для жителей города, а также ТЭЦ и котельных. Таким образом Харьков остался с теплом и горячим водоснабжением», — отмечали в филиале.
Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»
Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Известно о десяти погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов днем 24 января достали тела супругов. Вместе с ними погибли и две собаки. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, газопровод, Газсети, Ракетный удар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок подземного газопровода высокого давления в Харькове, который был поврежден в результате ракетного удара около 4 утра 23 января, заменили.".