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Збитки у майже 2 млн грн: правоохоронці Харківщини викрили посадовицю «УЗ»

Суспільство 12:37   01.02.2024
Вікторія Яковенко
Збитки у майже 2 млн грн: правоохоронці Харківщини викрили посадовицю «УЗ» Фото: ГУНП в Харківській області

55-річну посадовицю регіональної філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості. З’ясували, що жінка завищила вартість робіт при будівництві та капітальному ремонті будівель і споруд.

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці 2020 року регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та полтавське підприємство уклали договір про надання послуг.

«Предмет угоди стосувався розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками АТ «Укрзалізниця», – зазначили у прокуратурі.

Йдеться про землі на території Харківської та Полтавської площею майже 675 га. Відповідальною за укладення договору призначили посадовицю структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця».

«Жінка не погодила зі структурним підрозділом «Служба капітальних вкладень» регіональної філії «Південна залізниця» правильність складання договірної ціни на виконання ремонтних робіт, чим допустила неправильне зазначення розрахункових показників за 1 га у кошторисах вартості послуг на вишукувальні роботи», – додали правоохоронці.

Зокрема, у документах підозрюваної проходили земельні ділянки площею майже 804 га. Вона свідомо завищила їхню площу на понад 125 га.  Через це на рахунок полтавської компанії було необґрунтовано перераховано 2 млн грн.

Тож, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ. Їй загрожує від 2 до 5 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річну посадовицю регіональної філії «Укрзалізниці» підозрюють у службовій недбалості. З’ясували, що жінка завищила вартість робіт при будівництві та капітальному ремонті будівель і споруд.".