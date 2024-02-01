Ущерб в 2 млн грн: правоохранители Харьковщины разоблачили чиновницу «УЗ»
55-летнюю чиновницу регионального филиала «Укрзалізниці» подозревают в служебной халатности. Выяснили, что женщина завысила стоимость работ при строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце 2020 года региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» и полтавское предприятие заключили договор о предоставлении услуг.
«Предмет соглашения касался разработки документации по землеустройству, необходимой для формирования земельных участков и государственной регистрации права постоянного пользования земельными участками АО «Укрзалізніця», – отметили в прокуратуре.
Речь идет о землях на территории Харьковской и Полтавской площадью около 675 га. Ответственной за заключение договора назначили чиновницу структурного подразделения «Служба по управлению имущественными и земельными ресурсами» регионального филиала «Южная железная дорога».
«Женщина не согласовала со структурным подразделением «Служба капитальных вложений» регионального филиала «Южная железная дорога» правильность составления договорной цены на выполнение ремонтных работ, чем допустила неправильное указание расчетных показателей за 1 га в сметах стоимости услуг на изыскательские работы», — добавили правоохранители.
В частности, в документах подозреваемой проходили земельные участки площадью около 804 га. Она сознательно завысила их площадь более чем на 125 га. Поэтому, на счет полтавской компании было необоснованно перечислено 2 млн грн.
Поэтому, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ. Ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
Читайте также: Будут ли восстанавливать Оскольскую ГЭС на Харьковщине — информация Минэнерго
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, полиция, прокуратура, укрзалізниця, ущерб, харьковщина, чиновница;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ущерб в 2 млн грн: правоохранители Харьковщины разоблачили чиновницу «УЗ»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летнюю чиновницу регионального филиала «Укрзалізниці» подозревают в служебной халатности. Выяснили, что женщина завысила стоимость работ при строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений.".