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Ущерб в 2 млн грн: правоохранители Харьковщины разоблачили чиновницу «УЗ»

Общество 12:37   01.02.2024
Виктория Яковенко
Ущерб в 2 млн грн: правоохранители Харьковщины разоблачили чиновницу «УЗ» Фото: ГУНП в Харьковской области

55-летнюю чиновницу регионального филиала «Укрзалізниці» подозревают в служебной халатности. Выяснили, что женщина завысила стоимость работ при строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце 2020 года региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» и полтавское предприятие заключили договор о предоставлении услуг.

«Предмет соглашения касался разработки документации по землеустройству, необходимой для формирования земельных участков и государственной регистрации права постоянного пользования земельными участками АО «Укрзалізніця», – отметили в прокуратуре.

Речь идет о землях на территории Харьковской и Полтавской площадью около 675 га. Ответственной за заключение договора назначили чиновницу структурного подразделения «Служба по управлению имущественными и земельными ресурсами» регионального филиала «Южная железная дорога».

«Женщина не согласовала со структурным подразделением «Служба капитальных вложений» регионального филиала «Южная железная дорога» правильность составления договорной цены на выполнение ремонтных работ, чем допустила неправильное указание расчетных показателей за 1 га в сметах стоимости услуг на изыскательские работы», — добавили правоохранители.

В частности, в документах подозреваемой проходили земельные участки площадью около 804 га. Она сознательно завысила их площадь более чем на 125 га. Поэтому, на счет полтавской компании было необоснованно перечислено 2 млн грн.

Поэтому, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ. Ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летнюю чиновницу регионального филиала «Укрзалізниці» подозревают в служебной халатности. Выяснили, что женщина завысила стоимость работ при строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений.".