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Росіяни постійно атакують – Мельник і воїн ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом

Суспільство 16:13   10.02.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни постійно атакують – Мельник і воїн ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом

Ситуація на Куп’янському напрямку не змінюється, вона постійно напружена, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.

«Росіяни постійно атакують, постійно проводять штурмові дії. Вони зараз сконцентрувались на селі Синьківка, яке знаходиться найближче, зараз, до Куп’янська. Таким чином, вони намагаються пройти цю Синьківку та зайняти панівну висоту і взяти під вогневий контроль сам Куп’янськ. Сили тут безумовно великі тому, що штурмові групи у них не закінчуються, постійно, цілодобово вони «лізуть», – сказав Краснов.

Про постійні спроби прорвати українську оборону на цьому напрямку повідомляє і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Однак він зазначив, що ці спроби – марні.

«Проте, попри важкість обстановки, українське військове командування та Сили оборони на місцях ситуацію контролюють. Тримаємо стрій, максимально підтримуємо військо, паніки та вкидам ворожої пропаганди не піддаємось і віримо в Сили оборони», – закликав Мельник.

Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку не змінюється, вона постійно напружена, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.".