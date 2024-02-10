Росіяни постійно атакують – Мельник і воїн ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом
Ситуація на Куп’янському напрямку не змінюється, вона постійно напружена, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.
«Росіяни постійно атакують, постійно проводять штурмові дії. Вони зараз сконцентрувались на селі Синьківка, яке знаходиться найближче, зараз, до Куп’янська. Таким чином, вони намагаються пройти цю Синьківку та зайняти панівну висоту і взяти під вогневий контроль сам Куп’янськ. Сили тут безумовно великі тому, що штурмові групи у них не закінчуються, постійно, цілодобово вони «лізуть», – сказав Краснов.
Про постійні спроби прорвати українську оборону на цьому напрямку повідомляє і начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Однак він зазначив, що ці спроби – марні.
«Проте, попри важкість обстановки, українське військове командування та Сили оборони на місцях ситуацію контролюють. Тримаємо стрій, максимально підтримуємо військо, паніки та вкидам ворожої пропаганди не піддаємось і віримо в Сили оборони», – закликав Мельник.
Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про 11 атак росіян та авіаудари на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, воин, ЗСУ, куп'янск, Мельник, рф, синьковка, ситуация;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни постійно атакують – Мельник і воїн ЗСУ про ситуацію під Куп’янськом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 16:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку не змінюється, вона постійно напружена, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.".