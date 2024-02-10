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Россияне постоянно атакуют — Мельник и воин ВСУ о ситуации под Купянском

Общество 16:13   10.02.2024
Виктория Яковенко
Россияне постоянно атакуют — Мельник и воин ВСУ о ситуации под Купянском

Ситуация на Купянском направлении не меняется, она постоянно напряженная, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.

«Россияне постоянно атакуют, постоянно проводят штурмовые действия. Они сейчас сконцентрировались на селе Синьковка, которое находится ближе всего к Купянску. Таким образом они пытаются пройти эту Синьковку и занять высоты и взять под огневой контроль сам Купянск. Силы здесь, безусловно, велики потому, что штурмовые группы у них не заканчиваются, постоянно, круглосуточно они «лезут», — сказал Краснов.

О постоянных попытках прорвать украинскую оборону на этом направлении сообщает и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Однако он отметил, что эти попытки безуспешны.

«Но несмотря на тяжесть обстановки, украинское военное командование и Силы обороны на местах ситуацию контролируют. Держим строй, максимально поддерживаем войско, паники и вбросы вражеской пропаганды не подвергаемся и верим в Силы обороны», — призвал Мельник.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 16:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении не меняется, она постоянно напряженная, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.".