Россияне постоянно атакуют — Мельник и воин ВСУ о ситуации под Купянском

Ситуация на Купянском направлении не меняется, она постоянно напряженная, сообщил в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБ Станислав Краснов.

«Россияне постоянно атакуют, постоянно проводят штурмовые действия. Они сейчас сконцентрировались на селе Синьковка, которое находится ближе всего к Купянску. Таким образом они пытаются пройти эту Синьковку и занять высоты и взять под огневой контроль сам Купянск. Силы здесь, безусловно, велики потому, что штурмовые группы у них не заканчиваются, постоянно, круглосуточно они «лезут», — сказал Краснов.

О постоянных попытках прорвать украинскую оборону на этом направлении сообщает и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Однако он отметил, что эти попытки безуспешны.

«Но несмотря на тяжесть обстановки, украинское военное командование и Силы обороны на местах ситуацию контролируют. Держим строй, максимально поддерживаем войско, паники и вбросы вражеской пропаганды не подвергаемся и верим в Силы обороны», — призвал Мельник.

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