Нічні морози посилюються: прогноз погоди в Харкові та області на 17 лютого
Фото: Василь Голосний
У суботу, 17 лютого, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Опади не очікуються.
У Харкові нічна температура становитиме від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 19:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 17 лютого, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями".