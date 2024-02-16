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Нічні морози посилюються: прогноз погоди в Харкові та області на 17 лютого

Суспільство 19:48   16.02.2024
Олена Нагорна
Нічні морози посилюються: прогноз погоди в Харкові та області на 17 лютого Фото: Василь Голосний

У суботу, 17 лютого, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Опади не очікуються.

У Харкові нічна температура становитиме від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 19:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 17 лютого, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями".