Нічні морози посилюються: прогноз погоди в Харкові та області на 17 лютого

У суботу, 17 лютого, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Опади не очікуються.

У Харкові нічна температура становитиме від 5 до 7 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.