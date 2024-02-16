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Ночные морозы усиливаются: прогноз погоды в Харькове и области на 17 февраля

Общество 19:48   16.02.2024
Елена Нагорная
Ночные морозы усиливаются: прогноз погоды в Харькове и области на 17 февраля Фото: Василий Голосный

В субботу, 17 февраля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются.

В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 градусов со знаком «минус», днем — от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 19:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 17 февраля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями".