Ночные морозы усиливаются: прогноз погоды в Харькове и области на 17 февраля

В субботу, 17 февраля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются.

В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 градусов со знаком «минус», днем — от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.