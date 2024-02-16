Ночные морозы усиливаются: прогноз погоды в Харькове и области на 17 февраля
Фото: Василий Голосный
В субботу, 17 февраля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются.
В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 градусов со знаком «минус», днем — от 1 мороза до 4 тепла.
Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мороз, осадки, погода, прогноз, февраль, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 17 февраля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями".