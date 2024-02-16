Тонни підробленої горілки, віскі та коньяку вилучили з цеху в Харкові (фото)
Підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю – горілки, коньяку та віскі під виглядом відомих брендів – викрили у Харкові 13 лютого. Правоохоронці вилучили продукції на понад 6 мільйонів гривень.
У цеху виявили понад 45 тонн рідини з характерним запахом спирту та 11 тисяч літрів готової лікеро-горілчаної продукції, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
У ході обшуків також вилучили обладнання для виготовлення фальсифікату, тару, вантажні та легкові авто, напівпричепи, засоби зв’язку та гроші.
Одному з фігурантів – 57-річному харків’янину – вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, скоєний за попередньою змовою групою осіб).
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, у січні 57-річний харків’янин придбав за місцем незаконного виробництва та зберігання фальсифікату 300 картонних упаковок зі спиртним об’ємом 3 літри кожна. На товарі були відсутні акцизні марки. Цей алкоголь чоловік продав гуртом за 60 тисяч гривень.
Вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності співучасників.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: алкоголь, бренды, прокуратура, спиртное, фальсификат, Харків, цех;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 22:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю викрили у Харкові 13 лютого".