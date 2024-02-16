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Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове

Общество 22:28   16.02.2024
Елена Нагорная
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове Фото: Харьковская облпрокуратура

Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя — водки, коньяка и виски под видом известных брендов — разоблачили в Харькове 13 февраля. Правоохранители изъяли продукции на более чем 6 миллионов гривен.

В цехе обнаружили более 45 тонн жидкости с характерным запахом спирта и 11 тысяч литров готовой ликеро-водочной продукции, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

В ходе обысков также изъяли оборудование для изготовления фальсификата, тару, грузовые и легковые авто, полуприцепы, средства связи и деньги.

Одному из фигурантов — 57-летнему харьковчанину — уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 УКУ (незаконный сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в январе 57-летний харьковчанин приобрел по месту незаконного производства и хранения фальсификата 300 картонных упаковок со спиртным объемом 3 литра каждая. На товаре отсутствовали акцизные марки. Этот алкоголь мужчина продал оптом за 60 тысяч гривен.

Принимаются меры по привлечению к ответственности соучастников.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 22:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя разоблачили в Харькове 13 февраля".