Житель Харківщини зліг зі сказом після нападу власної кішки

Випадок сказу зареєстрували у Чугуївському районі. 14 лютого у місцевого жителя з’явилися ознаки цього захворювання: підвищення температури, слабкість, гідрофобія та аерофобія.

З’ясувалося, що напередодні чоловіка покусала його кішка, яка згодом померла. По медичну допомогу хворий не звертався, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Наразі чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні.

У випадку, якщо людину вкусила чи подряпала тварина, їй потрібно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу, а до цього ретельно промити місце ураження проточною водою з господарським милом. Антирабічна вакцина є безплатною, загалом буде потрібно п’ять щеплень.

У відомстві нагадують, що з початку поточного року зареєстровано 25 випадків сказу у тварин: в 11 собак, 12 котів, бика та дикого єнотоподібного собаки.