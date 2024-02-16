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Житель Харьковщины слег с бешенством после нападения собственной кошки

Общество 18:32   16.02.2024
Елена Нагорная
Житель Харьковщины слег с бешенством после нападения собственной кошки

Случай бешенства зарегистрировали в Чугуевском районе. 14 февраля у местного жителя появились признаки этого заболевания: повышение температуры, слабость, гидрофобия и аэрофобия.

Выяснилось, что накануне мужчину покусала его собственная кошка, которая впоследствии умерла. За медпомощью больной не обращался, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Сейчас мужчина находится на стационарном лечении.

В случае, если человека укусило или поцарапало животное, то ему нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, а до этого тщательно промыть место поражения проточной водой с хозяйственным мылом. Антирабическая вакцина является бесплатной, всего потребуется пять прививок.

В ведомстве напоминают, что с начала текущего года зарегистрировано 25 случаев бешенства у животных: у 11 собак, 12 котов, быка и дикой енотовидной собаки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зарегистрировали в Чугуевском районе".