Житель Харьковщины слег с бешенством после нападения собственной кошки
Случай бешенства зарегистрировали в Чугуевском районе. 14 февраля у местного жителя появились признаки этого заболевания: повышение температуры, слабость, гидрофобия и аэрофобия.
Выяснилось, что накануне мужчину покусала его собственная кошка, которая впоследствии умерла. За медпомощью больной не обращался, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Сейчас мужчина находится на стационарном лечении.
В случае, если человека укусило или поцарапало животное, то ему нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, а до этого тщательно промыть место поражения проточной водой с хозяйственным мылом. Антирабическая вакцина является бесплатной, всего потребуется пять прививок.
В ведомстве напоминают, что с начала текущего года зарегистрировано 25 случаев бешенства у животных: у 11 собак, 12 котов, быка и дикой енотовидной собаки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, кошка, мужчина, укус, Харьков, чоловік, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства зарегистрировали в Чугуевском районе".