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Забили битою і ломом до смерті: у Харкові чоловіки «розібралися» з боржником

Події 17:37   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Забили битою і ломом до смерті: у Харкові чоловіки «розібралися» з боржником Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові двоє чоловіків забили до смерті битою та ломом боржника.

За даними Харківської обласної прокуратури, раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік вирішив вбити свого 34-річного знайомого, який заборгував йому гроші.

«Для реалізації свого плану зловмисник підготував дерев’яну биту і металевий лом. Розуміючи, що один не впорається, він попросив свого 42-річного товариша допомогти йому «розібратись» з «боржником», – додали в прокуратурі.

8 березня чоловіки приїхали до лісового масиву поблизу вулиці Рудничної, адже знали, що у цей момент там проходитиме потерпілий.

«Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та деревʼяною битою по всьому тілом. Потерпілий загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

Наразі фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 17:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двоє чоловіків забили до смерті битою та ломом боржника.".