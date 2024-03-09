Забили битою і ломом до смерті: у Харкові чоловіки «розібралися» з боржником

У Харкові двоє чоловіків забили до смерті битою та ломом боржника.

За даними Харківської обласної прокуратури, раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік вирішив вбити свого 34-річного знайомого, який заборгував йому гроші.

«Для реалізації свого плану зловмисник підготував дерев’яну биту і металевий лом. Розуміючи, що один не впорається, він попросив свого 42-річного товариша допомогти йому «розібратись» з «боржником», – додали в прокуратурі.

8 березня чоловіки приїхали до лісового масиву поблизу вулиці Рудничної, адже знали, що у цей момент там проходитиме потерпілий.

«Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та деревʼяною битою по всьому тілом. Потерпілий загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

Наразі фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).