Забили битой и ломом до смерти: в Харькове мужчины «разобрались» с должником
В Харькове двое мужчин забили до смерти битой и ломом должника.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина решил убить своего 34-летнего знакомого, который задолжал ему деньги.
«Для реализации своего плана злоумышленник подготовил деревянную биту и металлический лом. Понимая, что один не справится, он попросил своего 42-летнего товарища помочь ему разобраться с должником», — добавили в прокуратуре.
8 марта мужчины приехали в лесной массив вблизи улицы Рудничной, так как знали, что в этот момент там будет проходить потерпевший.
«Увидев мужчину, они подбежали к нему и стали бить металлическим лохом и деревянной битой по всему телу. Потерпевший погиб на месте», — отметили правоохранители.
Сейчас фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 17:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове двое мужчин забили до смерти битой и ломом должника.".