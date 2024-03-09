Забили битой и ломом до смерти: в Харькове мужчины «разобрались» с должником

В Харькове двое мужчин забили до смерти битой и ломом должника.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина решил убить своего 34-летнего знакомого, который задолжал ему деньги.

«Для реализации своего плана злоумышленник подготовил деревянную биту и металлический лом. Понимая, что один не справится, он попросил своего 42-летнего товарища помочь ему разобраться с должником», — добавили в прокуратуре.

8 марта мужчины приехали в лесной массив вблизи улицы Рудничной, так как знали, что в этот момент там будет проходить потерпевший.

«Увидев мужчину, они подбежали к нему и стали бить металлическим лохом и деревянной битой по всему телу. Потерпевший погиб на месте», — отметили правоохранители.

Сейчас фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).