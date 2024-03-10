Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 600 абонентів
Фото: АТ “Харківобленерго”
Міненерго інформує: на Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії російських терористів.
“Внаслідок бойових дій відключалася повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції 110 кВ та населеного пункту. Споживачів частково заживили за резервною схемою, залишаються без напруги 605 абонентів. Ще 12 споживачів через обстріли залишилися без світла в іншому населеному пункті”, – повідомила пресслужба Міненерго об 11:09 10 березня.
Там також повідомили, що газовики поновили постачання блакитного палива 14 споживачам.
Раніше Міненерго інформувало, що через обстріли на Харківщині без газу залишилося 617 споживачів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міненерго інформує: на Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії російських терористів".