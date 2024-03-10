Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось больше 600 абонентов

Минэнерго информирует: на Харьковщине — очередные отключения электроснабжения из-за российских террористов.

«В результате боевых действий отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции 110 кВ и населенного пункта. Потребителей частично запитали по резервной схеме, остаются без напряжения 605 абонентов. Еще 12 потребителей из-за обстрелов остались без света в другом населенном пункте», — сообщила пресс-служба Минэнерго в 11:09 10 марта.

Там также сообщили, что газовики восстановили поставку голубого топлива 14 потребителям.

Ранее Минэнерго информировало, что из-за обстрела на Харьковщине без газа остались 617 потребителей.