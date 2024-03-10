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Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось больше 600 абонентов

Происшествия 11:14   10.03.2024
Оксана Горун
Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось больше 600 абонентов Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Минэнерго информирует: на Харьковщине — очередные отключения электроснабжения из-за российских террористов.

«В результате боевых действий отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции 110 кВ и населенного пункта. Потребителей частично запитали по резервной схеме, остаются без напряжения 605 абонентов. Еще 12 потребителей из-за обстрелов остались без света в другом населенном пункте», — сообщила пресс-служба Минэнерго в 11:09 10 марта.

Там также сообщили, что газовики восстановили поставку голубого топлива 14 потребителям.

Ранее Минэнерго информировало, что из-за обстрела на Харьковщине без газа остались  617 потребителей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго информирует: на Харьковщине — очередные отключения электроснабжения из-за российских террористов".