Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось больше 600 абонентов
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Минэнерго информирует: на Харьковщине — очередные отключения электроснабжения из-за российских террористов.
«В результате боевых действий отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции 110 кВ и населенного пункта. Потребителей частично запитали по резервной схеме, остаются без напряжения 605 абонентов. Еще 12 потребителей из-за обстрелов остались без света в другом населенном пункте», — сообщила пресс-служба Минэнерго в 11:09 10 марта.
Там также сообщили, что газовики восстановили поставку голубого топлива 14 потребителям.
Ранее Минэнерго информировало, что из-за обстрела на Харьковщине без газа остались 617 потребителей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, новости Харькова, обстрелы, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго информирует: на Харьковщине — очередные отключения электроснабжения из-за российских террористов".