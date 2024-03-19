РФ може використовувати для атак по Україні супутникові знімки компаній США

Українське військове джерело вважає, що росіяни завдають ракетних ударів РФ, використовуючи супутникові зображення, надані американськими компаніями, пише The Atlantic.

Українське військове джерело повідомило, що, на його думку, дальні удари Росії за допомогою крилатих ракет, які є одними з найдорожчих видів зброї в її неядерному арсеналі, завдають, використовуючи супутникові зображення, надані американськими компаніями.

Послідовність ясна: супутник робить знімки місця, а за кілька днів чи тижнів туди приземляється ракета. Іноді потім відправляється інший супутник, щоб зняти додаткові зображення, можливо, для перевірки збитків. «Кількість збігів, коли за зображеннями йдуть удари, надто велика, щоб бути випадковою», — сказав джерело.

Іноді збіг – це просто збіг. Але підозрілі випадки накопичуються, і оскільки багато компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат та координат, можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні, та помітити підозрілі закономірності. За тиждень до 2 квітня 2022 року, приблизно через місяць після вторгнення РФ зображення віддаленого аеродрому під Миргородом запитували в американських компаній як мінімум 9 разів. Миргород, якщо не брати до уваги цей аеродром, особливо цікавим місцем не є. 2 квітня там вдарили ракети. На наступному тижні хтось знову попросив фотографії аеродрому.

Незадовго до 26 березня 2022 року у Львові хтось доручив супутникові оглянути завод із виробництва військової броні. Він також був вражений. Наприкінці січня цього року хтось доручив комерційній супутниковій компанії зробити свіжі знімки Києва, якраз перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу.

Таких випадків – сотні. Українці стверджують, що стежать за прольотами російських супутників. Але донедавна передбачалося, що сателіти союзників не будуть корисні РФ. «Приблизно шість місяців тому ми й уявити не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки у чутливих районах», — сказав мені український військовий чиновник. Але «стало важко повірити, що [ці збіги] є випадковими». Можливості російських супутників обмежені, як і повноваження України. Будь-хто, хто бачив у соціальних мережах кадри різношерстих піхотинців, що скупчилися в окопах, знає, що цю війну ведуть дві бідні країни. Але за допомогою хитрощів навіть бідні країни можуть спробувати орендувати послуги багатих країн – або, точніше, послуги приватних компаній, які працюють у межах багатих країн.

Заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко надіслала мені заяву, в якій наголосила, що американські супутникові компанії підтримують Україну. Але вона сказала, що експерти її міністерства підозрюють, що РФ «купує супутникові знімки через сторонні компанії», які ведуть бізнес із західними компаніями, які займаються супутниковими зображеннями, і що ці зображення «можуть бути використані у збройній агресії проти України».

Замовити зображення у цих компаній простіше, ніж ви вважаєте. Застарілі, розмиті зображення можна безкоштовно розміщувати на Картах Google. Свіжі, чіткі зображення того, що ви хочете рознести вщент, коштують трохи дорожче. Сайт spymesat.com відстежує супутники різних компаній та дає оцінку вартості абсолютно нового зображення, зробленого наступного разу, коли один із них пройде над вибраним вами місцем. У бізнесі наказ супутникові зробити знімок називається «постановкою завдання». Компанії пропонують напрочуд швидкі терміни виконання робіт при витратах у кілька тисяч доларів. Швидший цикл обробки та більш висока роздільна здатність підвищують вартість. Журналіст збільшив зображення квартири, де мешкав в Одесі на початку війни, і сайт повідомив йому, що американська компанія дозволить замовити зображення супутника за 1200 доларів, коли він пройде лише за кілька годин. «Якби я пішов туди зараз і написав величезними літерами «бомби мене» на даху, фарба все ще була б вологою для великого плану», – зазначив журналіст.

Ще дешевше можна замовити архівні знімки з України — деякі з них є зовсім недавніми і мають важливе військове значення. Запоріжжя знаходиться приблизно за годину їзди від лінії фронту. Співробітник Atlantic запросив недавню супутникову фотографію цього міста у реселлера, який працює з Planet, комерційною супутниковою компанією із Сан-Франциско. Співробітник повідомив реселлеру номер кредитної картки та ім’я і лише за кілька хвилин отримав зображення у високій якості.

Деякі цілі нерухомі: ви не можете перемістити авіабазу. Але навіть за ними варто постійно стежити, іноді за кілька тижнів або навіть місяців до передбачуваної атаки. Крилата ракета коштує близько 1 мільйона доларів, тому скупий уряд із радістю заплатить лише кілька тисяч доларів за недавні докази того, як ціль використовується, що там знаходиться і який час доби оптимальний для заподіяння максимальної шкоди. Спостереження за паркуванням біля фабрики чи казарми може сказати вам, коли будівля заповнена, а коли пуста. Удар по заповненій будівлі вбиває більше, ніж удар по порожньому, тому ці зображення теоретично можуть збільшити кількість загиблих в Україні з мінімальними додатковими витратами.

Двома найбільшими компаніями США, що займаються комерційною супутниковою зйомкою, є Maxar і Planet. Обидва надавали зображення українських об’єктів, пізніше вражених російськими ракетами. Обидва наголосили, що вони ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються правил США, які забороняють транзакції з РФ з початку війни. Maxar відмовився коментувати конкретні випадки замовлень на підозрілі зображення в Україні, але заявив, що «припинив усі ділові відносини з російськими організаціями, включаючи реселлерів, на початку березня 2022 року». Planet заявила, що займається наданням зображень «відповідальним суб’єктам, таким як уряди, організації з надання допомоги та засоби масової інформації», а також «ретельно працює, щоб уникнути можливості неправильного використання та зловживань». Представник Planet розповів мені, що після перевірки понад десяток випадків попередніх завдань компанія «не виявила доказів зловживань чи зловживань». Представник відмовився давати подальші коментарі чи пояснювати, як Planet виправдала себе у цих випадках.

Жодна з компаній не побажала повідомити, чи виявляла вона будь-коли випадки, що РФ використала її супутники. І не захотіла описати, як вона гарантувала, що її клієнти насправді не є підставними російськими компаніями.

Керівник фірми, яка аналізує супутникові знімки, зауважив закономірність, починаючи з 2022 року, зіставляючи задані зображення із реальними атаками. Він виявив понад 350 російських ракетних ударів у перший рік війни. Джек О’Коннор, який викладає геопросторову розвідку в Університеті Джонса Хопкінса, відповів: “Дані свідчать про те, що росіяни роблять те, що підозрюють українці”.

Колишній американський чиновник, який займався регулюванням комерційного супутникового зв’язку, розповів, що небо над Україною наповнилося супутниками, які роблять знімки. “На кухні багато кухарів, – сказав він, – іноді п’ять урядових агентств США одночасно”, і всі вони шукають зображення з комерційних та урядових супутників. І дуже складно зрозуміти, кому потрібні зображення та з якою метою. «Мене зовсім не здивує, що деякі з цих зображень збігаються у просторі та часі з військовою діяльністю РФ».

Український військовий чиновник сказав, що він не має підстав вважати, що компанії Planet і Maxar підтримують РФ у війні. Але щоб зображення не потрапили до рук РФ, супутниковим компаніям доведеться контролювати не лише те, від яких клієнтів вони приймають завдання, а й перепродаж цих зображень.

Андрій Ліскович, колишній керівник Кремнієвої долини, який зараз керує американською некомерційною організацією, яка надає Україні нелетальну допомогу, скептично сприйняв заяви компаній про те, що вони можуть контролювати кінцевий пункт призначення своїх зображень. За його словами, відповіддю є регулювання, аналогічне чинним законам, що забороняє розмиття супутникових зображень Ізраїлю. «Західні уряди мають запровадити обмеження на розповсюдження супутникових зображень над Україною, гарантуючи, що доступ надаватиметься лише ретельно перевіреним одержувачам».