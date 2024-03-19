РФ может использовать для атак по Украине спутниковые снимки компаний США

Украинский военный источник полагает, что россияне наносят ракетные удары РФ, используя спутниковые изображения, предоставленные американскими компаниями, пишет The Atlantic.

Украинский военный источник сообщил, что, по его мнению, дальние удары России с помощью крылатых ракет, которые являются одними из самых дорогостоящих видов оружия в ее неядерном арсенале, наносят, используя спутниковые изображения, предоставленные американскими компаниями.

Последовательность ясна: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель туда приземляется ракета. Иногда затем отправляется другой спутник, чтобы снять дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба. «Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — сказал источник.

Иногда совпадение — это просто совпадение. Но подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных на Украине, и заметить подозрительные закономерности. За неделю до 2 апреля 2022 года, примерно через месяц после первого вторжения РФ, изображения удаленного аэродрома под Миргородом запрашивались у американских компаний как минимум 9 раз. Миргород, если не считать этого аэродрома, особо интересным местом не является. 2 апреля там ударили ракеты. На следующей неделе кто-то снова попросил фотографии аэродрома.

Незадолго до 26 марта 2022 года во Львове кто-то поручил спутнику осмотреть завод по производству военной брони. Он тоже был поражен. В конце января этого года кто-то поручил коммерческой спутниковой компании сделать свежие снимки Киева, как раз перед тем, как город подвергся ракетному обстрелу.

Таких случаев сотни. Украинцы утверждают, что следят за пролетами собственных российских спутников. Но до недавнего времени предполагалось, что сателлиты союзников не будут полезны РФ. «Примерно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах», — сказал мне украинский военный чиновник. Но «стало трудно поверить, что [эти совпадения] случайны». Возможности российских спутников ограничены, как и возможности Украины. Любой, кто видел в социальных сетях кадры разношерстных пехотинцев, сгрудившихся в окопах, знает, что эту войну ведут две бедные страны. Но с помощью уловок даже бедные страны могут попытаться арендовать услуги богатых стран – или, точнее, услуги частных компаний, которые работают в пределах границ богатых стран.

Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко прислала мне заявление, в котором отметила, что американские спутниковые компании поддерживают Украину. Но она сказала, что эксперты ее министерства подозревают, что РФ «покупает спутниковые снимки через сторонние компании», которые ведут бизнес с западными компаниями, занимающимися спутниковыми изображениями, и что эти изображения «могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины».

Заказать изображения у этих компаний проще, чем вы думаете. Устаревшие, размытые изображения можно бесплатно размещать на Картах Google. Свежие, четкие изображения того, что вы хотите разнести вдребезги, стоят немного дороже. Сайт spymesat.com отслеживает спутники различных компаний и дает оценку стоимости совершенно нового изображения, сделанного в следующий раз, когда один из них пройдет над выбранным вами местом. В бизнесе приказ спутнику сделать снимок называется «постановкой задачи». Компании предлагают удивительно быстрые сроки выполнения работ при затратах в несколько тысяч долларов. Более быстрый цикл обработки и более высокое разрешение повышают стоимость. Журналист увеличил изображение квартиры, где жил в Одессе в начале войны, и сайт сообщил ему, что американская компания позволит заказать изображение спутника за 1200 долларов, когда он пройдет всего через несколько часов. «Если бы я пошел туда сейчас и написал огромными буквами «бомби меня» на крыше, краска все еще была бы влажной для крупного плана», — отметил журналист.

Еще дешевле можно заказать архивные снимки из Украины — некоторые из них совсем недавние и имеют важное военное значение. Город Запорожье находится примерно в часе езды от линии фронта. Сотрудник Atlantic запросил недавнюю спутниковую фотографию этого города у реселлера, который работает с Planet, коммерческой спутниковой компанией из Сан-Франциско. Сотрудник сообщил реселлеру номер кредитной карты и имя и всего через несколько минут получил изображение в высоком разрешении.

Некоторые цели неподвижны: вы не можете переместить авиабазу. Но даже за ними стоит постоянно следить, иногда за несколько недель или даже месяцев до предполагаемой атаки. Крылатая ракета стоит около 1 миллиона долларов, поэтому скупое правительство с радостью заплатит всего несколько тысяч долларов за недавние доказательства того, как цель используется, что там находится и какое время суток оптимально для нанесения максимального ущерба. Наблюдение за парковкой возле фабрики или казармы может сказать вам, когда здание заполнено, а когда пусто. Удар по заполненному зданию убивает больше, чем удар по пустому, поэтому эти изображения теоретически могут увеличить количество погибших в Украине с минимальными дополнительными затратами.

Двумя крупнейшими компаниями в США, занимающимися коммерческой спутниковой съемкой, являются Maxar и Planet. Оба предоставили изображения украинских объектов, позднее пораженных российскими ракетами. Оба подчеркнули, что они тщательно проверяют своих клиентов и соблюдают правила США, запрещающие транзакции с РФ с начала войны. Maxar отказался комментировать конкретные случаи заказов на подозрительные изображения в Украине, но заявил, что «прекратил все деловые отношения с российскими организациями, включая реселлеров, в начале марта 2022 года». Planet заявила, что занимается предоставлением изображений «ответственным субъектам, таким как правительства, организации по оказанию помощи и средства массовой информации», а также «тщательно работает, чтобы избежать возможности неправильного использования и злоупотреблений». Представитель Planet рассказал мне, что после проверки более десятка случаев предварительных задач компания «не обнаружила доказательств злоупотреблений или злоупотреблений». Представитель отказался давать дальнейшие комментарии или объяснять, как Planet оправдала себя в этих случаях.

Ни одна из компаний не пожелала сообщить, обнаруживала ли она когда-либо случаи, что РФ использовала ее спутники. И не пожелала описать, как она гарантировала, что ее клиенты на самом деле не являются подставными российскими компаниями.

Руководитель фирмы, которая анализирует спутниковые снимки, заметил закономерность, начиная с 2022 года, сопоставляя заданные изображения с реальными атаками. Он выявил более 350 российских ракетных ударов в первый год войны. Джек О’Коннор, который преподает геопространственную разведку в Университете Джонса Хопкинса, ответил: «Данные свидетельствуют о том, что русские делают то, что подозревают украинцы».

Бывший американский чиновник, который занимался регулированием коммерческой спутниковой связи, рассказал, что небо над Украиной заполнилось спутниками, делающими снимки. «На кухне много поваров, — сказал он, — иногда пять правительственных агентств США одновременно», и все они ищут изображения с коммерческих и правительственных спутников. И очень сложно понять, кому нужны изображения и с какой целью. «Меня совершенно не удивит, что некоторые из этих изображений совпадают в пространстве и времени с военной деятельностью РФ».

Украинский военный чиновник сказал, что у него нет оснований полагать, что компании Planet и Maxar поддерживают РФ в войне. Но чтобы изображения не попали в руки РФ, спутниковым компаниям придется контролировать не только то, от каких клиентов они принимают задания, но и перепродажу этих изображений.

Андрей Лискович, бывший руководитель Кремниевой долины, который сейчас руководит американской некоммерческой организацией, предоставляющей Украине нелетальную помощь, скептически отнесся к заявлениям компаний о том, что они могут контролировать конечный пункт назначения своих изображений. По его словам, ответом является регулирование, аналогичное действующим законам , запрещающее размытие спутниковых изображений Израиля. «Западные правительства должны ввести ограничения на распространение спутниковых изображений над Украиной, гарантируя, что доступ будет предоставляться только тщательно проверенным получателям».