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«Закрив очі» на свої обов’язки: на Харківщині судитимуть майстра лісгоспу

Суспільство 12:44   27.03.2024
Вікторія Яковенко
«Закрив очі» на свої обов’язки: на Харківщині судитимуть майстра лісгоспу Фото: Харківська обласна прокуратура

Під суд піде майстер лісу Зачепилівського лісництва ДП «Красноградське лісове господарство», через недбалість якого вирубали понад пів сотні здорових дерев.

За даними Харківської обласної прокуратури, лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих, ослаблених дерев. Але разом з сухостоєм спиляли і абсолютно здорові дерева.

«У свою чергу, майстер лісу «закрив на це очі». Обвинувачений проігнорував свої посадові обов’язки, дозволивши таким чином спиляти та вивезти з лісу цінну деревину», – додали правоохоронці.

Загалом незаконно було вирублено понад пів сотні дерев. Збитки складають понад 600 тисяч гривень.

Майстру лісгоспу інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Йому загрожує від двох до п’яти років тюрми.

Читайте також: Мільйон гривень й тисячі доларів: обшуки у «чорних лісорубів» на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 12:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде майстер лісу Зачепилівського лісництва ДП «Красноградське лісове господарство», через недбалість якого вирубали понад пів сотні здорових дерев.".