«Закрив очі» на свої обов’язки: на Харківщині судитимуть майстра лісгоспу
Під суд піде майстер лісу Зачепилівського лісництва ДП «Красноградське лісове господарство», через недбалість якого вирубали понад пів сотні здорових дерев.
За даними Харківської обласної прокуратури, лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих, ослаблених дерев. Але разом з сухостоєм спиляли і абсолютно здорові дерева.
«У свою чергу, майстер лісу «закрив на це очі». Обвинувачений проігнорував свої посадові обов’язки, дозволивши таким чином спиляти та вивезти з лісу цінну деревину», – додали правоохоронці.
Загалом незаконно було вирублено понад пів сотні дерев. Збитки складають понад 600 тисяч гривень.
Майстру лісгоспу інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ). Йому загрожує від двох до п’яти років тюрми.
Читайте також: Мільйон гривень й тисячі доларів: обшуки у «чорних лісорубів» на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вырубили, деревья, лесхоз, прокуратура, судить, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Закрив очі» на свої обов’язки: на Харківщині судитимуть майстра лісгоспу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде майстер лісу Зачепилівського лісництва ДП «Красноградське лісове господарство», через недбалість якого вирубали понад пів сотні здорових дерев.".